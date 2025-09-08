Fin al culebrón Sory Kaba: la UD Las Palmas rescinde su contrato de manera anticipada
La entidad amarilla anuncia que Sory Kaba ya no es jugador de la UD y le desea "los mayores éxitos"
LP/DLP
La UD Las Palmas acaba con el culebrón Sory Kaba de la manera más radical posible: rescindiendo su contrato. El club amarillo ha informado a través de sus redes sociales que finaliza anticipadamente el contrato del delantero guineano, dejando atrás todas las opciones que en un principio había sobre la mesa. Hace una semana, el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, informó que el jugador saldría en los próximos días en calidad de cedido, pero finalmente no se ha podido dar y el club ha decidido sacarlo de la plantilla.
(Habrá ampliación)
