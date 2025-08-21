Cristian Gutiérrez ve a Jesé «preparado» para el duelo de la UD Las Palmas en Córdoba

A la conquista de Córdoba. La UD Las Palmas ya apunta su mirada a la segunda jornada de la Liga Hypermotion a pesar de que todavía quedan unos cuantos días por delante hasta que llegue ese encuentro del próximo lunes (20.00 horas, Televisión Canaria). Sin embargo, en el día de hoy Cristian Gutiérrez, que aterrizó en la Isla hace apenas unas semanas, tomó la palabra en sala de prensa para hablar sobre sus propias sensaciones, el partido ante el Andorra y la visita al Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba.

«Ante el Córdoba espero un partido difícil, pero estoy convencido del trabajo que estamos haciendo semana a semana. Si seguimos así, vamos a sacar adelante los resultados», destacaba el futbolista marbellí sobre ese duelo en tierras andaluzas. Además, reseñaba que la plantilla de Luis García no tiene «techo y contamos con un buen margen de mejora, con buenos jugadores. Nos estamos conociendo y tenemos que conjuntarnos todavía. Creo que el otro día ante el Andorra hicimos un gran partido a pesar de no sacar los tres puntos».

En esa línea, Gutiérrez receta para esa visita a Córdoba «jugar como si estuviésemos en casa», añadiendo que la palabra fallar no le «gusta» usarla en relación al empate ante el Andorra el pasado domingo en el Estadio de Gran Canaria. En ese sentido, el ex del Eibar explicaba que en una categoría como la Segunda los «detalles marcan la diferencia», destacando la importancia también del balón parado, un aspecto que le costó a la UD dos puntos en su debut liguero. «Sabemos lo importante que es el balón parado en esta categoría. La mayoría de goles vienen de segunda jugada o de balón parado. Yo creo que contra el Andorra merecimos algo más, pero seguiremos trabajando», alegaba. Sin embargo, aseveraba que no sintió nervios por ese primer partido oficial de amarillo, pero sí le impresionó ver «casi 20.000 personas un domingo para animarnos. Estaba con ganas».

Asimismo, habló sobre su demarcación en el terreno de juego. Aunque llegó como lateral zurdo, tanto en el derbi amistoso ante el Tenerife de Barranco Seco como en el choque ante el Andorra jugó más adelantado, aunque no es una cuestión que le importe demasiado. «Estoy familiarizado con jugar en una posición más adelantada. Llevo toda la vida jugando ahí y en el Eibar también ocupé ese puesto. Donde el míster me diga jugaré. Además, los compañeros me lo ponen muy fácil».

Ambiente de vestuario normal y Jesé Rodríguez está listo

En cuanto al tema del mercado, Cristian relataba que a pesar de que haya varios jugadores en la rampa de salida en los últimos días de mercado en el vestuario se respira un «ambiente normal. No veo ninguna diferencia respecto a otras semanas. A mí me han acogido muy bien».

Por último, habló sobre Jesé Rodríguez, que apura para poder llegar en pleno estado de forma al partido ante el Córdoba del próximo lunes. En este caso, Gutiérrez dejaba claro que el Bichito está listo para debutar de forma oficial. «Está preparado. Se nota la carrera que Jesé ha construido; nos va a aportar mucho», sentenciaba el nuevo futbolista de la UD Las Palmas.