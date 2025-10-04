La convocatoria de míster 'Koraje': Kirian vuelve a una lista de la UD Las Palmas 244 días después

Lo avisó Luis García Fernández y así será. Kirian Rodríguez estará mañana en la relación de los convocados de la UD Las Palmas de cara al partido ante el Cádiz (20.00 horas). Tras superar su segundo cáncer, el '20' personifica todo un ejercicio de superación sin límites y aguardará por una oportunidad en el banquillo en el recinto de Siete Palmas. Se convierte de esta manera en el gran protagonista de la previa.

El último partido que disputó el de Candelaria fue ante el Girona en Montilivi (el pasado 3 de febrero de 2025). Anunció su recaída de la patología y ahora vuelve como un héroe por su destreza ante el drama. Cabe recordar que Sandro Ramírez y Mika Mármol son baja por lesión, así como Lukovic, sancionado.

Ale García hará de Lukovic y Enrique Clemente regresa al costado zurdo -Cristian Gutiérrez falló en la última jornada ante el Almería en la acción del tanto de Arribas-. Por otro lado, Viera será suplente y vuelve Gil a llevar la manija en el frente ofensivo con Fuster y Pejiño.

