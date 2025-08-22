Confesiones de una UD Las Palmas de 76 años

Una pasión que se encamina hacia casi ocho décadas de historia. Hoy, 22 de agosto de 2025, la UD Las Palmas cumple 76 años de vida compartida y que aglomera momentos, anécdotas y recuerdos que construyen un legado que continúa vivo. Esas memorias, que en muchos casos pasan de padres y madres a hijos, de abuelos y abuelas a nietos, constituyen una hemeroteca basada en el sentimiento y en la fe a un escudo. Por ello, merece la pena recordar ese bagaje, ya que aunque del pasado no se vive es vital no olvidar nunca el origen de las cosas.

Es en esos orígenes en los que resiste ese fervor, en los primeros pasos, en las primeras veces, algo que le sucedió a Julián Cano, abonado número 113 de la Unión Deportiva, y que rememora con 78 años sus primeras tardes en el Estadio Insular: «Mi padre fue quien me llevó por primera vez al fútbol; tendría unos 13 años. Desde entonces, Las Palmas ha sido mi pasión. El estadio siempre estaba lleno, era un espectáculo. Vivimos momentos muy grandes en la época dorada, inolvidables», recuerda. Caso parecido es el de Antonio Abrante, de 73 años y abonado 276, que con apenas 11 años acudió por primera vez a «ver a Las Palmas contra el Valencia, pero no pudimos entrar y me cogí una llantina tremenda. Era un crío y estaba muy ilusionado con ver a mi equipo. Es un recuerdo que no se me borra de la memoria».

Por su parte, Gladys Lorenzo, de 75 años, relata que su pasión por Las Palmas apareció durante su infancia cuando vivía en La Palma. «Yo recuerdo salir de mi casa con la radio buscando sintonizar los partidos como podía. Sentía mucha pasión por el equipo. Luego, me mudé a Gran Canaria en el 68 y pude vivir al lado del Estadio Insular. Desde entonces he seguido siempre a la UD», explica la abonada número 160. Un poco más tarde, le llegó el turno a José Manuel Suárez, quien con 56 años abandera su pasión desde 1976, cuando con la ayuda de su tío se «colaba por los tornos del antiguo Insular. Tendría seis o siete años y el primer partido que vi fue un Las Palmas-Burgos en el que ganamos por 4-1».

Ese gusanillo lo trasladó José Manuel hacia su hijo Pablo, quien ahora con 23 años tiene a Jonathan Viera como ídolo y su primer recuerdo pío-pío está relacionado con el crack de La Feria en el curso 2010-11, reseñando que tiene clavada la imagen de ver «debutar a Viera y Vitolo contra el Nástic en la primera jornada de aquella campaña, que era mi primera como abonado. Ganamos 3-2 y también marcó Aythami Álvarez. Ese día vi jugadores que no conocía y me impresionaron muchísimo, Viera sobre todo».

Esa devoción por la UD puede llegar de muchas maneras, aunque una vez se inocula es difícil quitarla. A Antonio Abrante, por ejemplo, le llegó de forma intensa, hasta el punto de vivir unos desplazamientos larguísimos: «Recorría muchos kilómetros para ver cada partido; nos íbamos el sábado por la mañana desde Mogán hasta el Insular y no volvíamos hasta el lunes por la tarde. Ese esfuerzo merecía completamente la pena». En cambio, José Manuel sintió la llamada a través de su familia. «Mis tíos, mi padre, mi abuelo... Todos eran de Las Palmas. Era y es nuestro equipo», destaca.

En cambio, Gladys expone que la fiebre amarilla apareció en su vida porque La Palma teñía los bares con los colores del conjunto grancanario. «Aunque no lo parezca, La Palma era muy de Las Palmas y tengo un recuerdo muy bonito de uno de los ascensos: el día después de que Las Palmas lo consiguiera tuve que coger una guagua a las seis de la mañana y todo el mundo estaba celebrando que la UD había subido de categoría en las calles. Allí llegamos a tener una peña también con muchísima gente apuntada», remarca.

Días de regocijo y melancolía

Sin embargo, más allá de ese terremoto de alusiones bonitas y pasiones compartidas están también aquellas que no son tan gratas de visitar. Julián Cano puntualiza que pensó que todo estaba perdido cuando Las Palmas estuvo a punto de desaparecer, dejando claro que le impresionó «ver cómo se caía el club hasta ese punto. No me lo quería creer, aunque siempre mantuve la fe. Un equipo con la historia de Las Palmas, que ha tenido jugadores buenísimos como Tonono, Guedes o Germán Dévora, no podía esfumarse así como así sin que nadie lo parase».

Por otro lado, Antonio Abrante mantiene presente varios momentos en la historia amarilla que le marcaron para siempre como las muertes de Tonono y Guedes. «Cuando murieron lo sentí como si fueran parte de mi familia, fueron días terribles. De hecho, me enteré de la noticia del fallecimiento de Tonono trabajando y me tuve que volver a casa». Precisamente, Pablo apunta que el Cordobazo supuso un «palo durísimo. Si la gente no hubiese saltado al césped aquel día habríamos ascendido, pero también le quiero ver el lado positivo porque nos unimos mucho y se batió el récord de abonados en Segunda en ese momento. Creo que es un hecho que pone en valor lo que es la UD Las Palmas: si nos caemos nos volvemos a levantar. También sentimos algo similar contra el Tenerife en la 2021-22; otro club no se hubiese levantado».

Aun así, las victorias y los ascensos son instantes que no se olvidan, algo que manifiesta Gladys al declarar que subir a Segunda A en 1996 es su imagen favorita de la historia amarilla, dado que quedó grabada en su memoria porque ese ascenso le marcó «muchísimo. Vivimos el infierno de la Segunda B y subir ese años nos quitó un peso de encima. Además, todavía tenemos ese miedillo en el cuerpo de volver a caer». También hay espacio en esas alegrías para victorias y encuentros históricos; mientras que Julián Cano se queda con el «triunfo ante al Real Madrid en el Insular con los goles de Rubén Castro en 2001», Pablo prefiere tener presente el empate a tres en el Santiago Bernabéu de la UD de Quique Setién ante el equipo blanco en 2017. «Aquel día le jugamos de tú a tú a un equipo que tenía a Ramos, Cristiano, Bale, Benzema... fue único y ojalá que nos queden más recuerdos como ese por vivir», comenta el joven abonado.

Más allá de todo eso, el futuro acecha en un momento donde la UD está en vías de volver a reconstruirse. A pesar de ello, la ilusión por volver a vivir días felices persiste en los corazones de los aficionados. Gladys Lorenzo quiere que Las Palmas «suba y se asiente en Primera durante muchos años», mientras que José Manuel pide una apuesta «clara no sólo por jugadores de la casa, sino también por entrenadores que tengan un estilo como el que nos ha caracterizado siempre». Pero el mayor de los deseos pertenece a Antonio Abrante, quien señala que espera ver «otra vez a mi Unión Deportiva Las Palmas jugar competición europea. Me hace más ilusión eso que ver el Mundial de 2030 aquí en la Isla; ojalá que suceda y yo pueda estar para verlo. Me emociono solo de pensarlo», finaliza.

Lo que está claro es que 76 años dan para mucho, hasta para confesiones que ponen en valor que el amor por unos colores y por el fútbol son para toda una vida.