Churripi vuelve a casa y enciende el debate de la portería en la UD Las Palmas

El portero de los récords. José Antonio Caro, uno de los fichajes de este mercado de verano en la UD Las Palmas, regresa a la que fue su casa durante unos años. Vuelve a Burgos vestido de amarillo y defendiendo los colores del conjunto grancanario, pero su calidad bajo palos, esa que le llevó a conseguir el récord de imbatibilidad desde el inicio de una temporada en la historia del fútbol profesional español con 1.294 minutos sin recibir un gol, sigue intacta. Y lo quiere demostrar.

Procedente del Cádiz, Churripi, como es conocido, firmó con la entidad amarilla por una temporada con el objetivo de luchar con Dinko Horkas por la titularidad. Aunque el guardián de los tres palos nunca se ha sentido titular o suplente, algo que le enseñó su periplo por el Cádiz. «¿Qué aprendí de la suplencia? Ningún jugador es top. Me ha hecho ser más fuerte. En la portería solo puede jugar uno y ahora soy mejor persona y mejor portero. Vengo a demostrarlo aquí», expresó el día de su presentación como nuevo portero de la UD.

No quiere que se le recuerde como el portero de los récords, pues de eso ya han pasado casi tres años. Ahora quiere hacer otro, quiere ser un nuevo Churripi aunque a sabiendas de que ese dato no se va a olvidar tan fácilmente. Más que nada porque anterior al suyo en el Burgos, el que lo ostentaba era Abel Resino, entonces guardameta del Atlético de Madrid y que llegó hasta los 1.275 minutos sin goles.

Las cifras del gato de Arucas

Unas estadísticas que yendo hacia atrás en las páginas de historia y poniendo el acento canario, se encuentra el nombre del grancanario Manolo López, mejor conocido como el gato de Arucas, que lo hizo defendiendo el escudo del Ceuta tras 1.223 minutos con la portería a cero.

Caro quiere una competencia sana con Dinko Horkas, y aunque en un primer momento se pensó que no había ningún debate en la portería y que el croata sería el guardameta titular, Luis García avivo la llama en su comparecencia ante los medios previa al UD Las Palmas-Málaga: «Tenemos tres metas magníficos con tres características distintas. A lo mejor un día sorprendo porque aparece uno distinto, todo puede pasar y dependerá de las circunstancias de cada compromiso. Ellos ya lo saben, estoy dispuesto a cambiar», comentó.

El domingo, en su regreso a El Plantío (15.15 horas), podría disputar sus primeros minutos como guardameta amarillo. Frente a un equipo que conoce, en un campo que controla y ante una afición que algo de cariño le guarda. En el banquillo, se podría quedar Dinko Horkas, que después de haber sido titular en los tres primeros duelos ligueros, la sensación de seguridad que daba se ha ido disipando.

Tres goles en tres partidos

En el último duelo ante el Málaga, el croata estuvo mal con los pies, hizo salidas fuera de tiempo y no tomó buenas decisiones. La calma que parecía transmitir se ha convertido en nerviosismo en su figura mientras que Caro y Adri Suárez ya empiezan a tocar a la puerta. Sus estadísticas están ahí, encajando tres goles en tres partidos y haciendo cuatro paradas, pero Luis García tiene claro que en la UD no hay ningún jugador indiscutible, y así lo ha dejado claro en este inicio de curso.

Un debate vivo a cinco días para la decisión final. Tres porteros y un hueco para ser el guardián de la UD Las Palmas en la segunda salida del curso. El objetivo, no es otro que intentar dejar la portería a cero y volver a Gran Canaria con los tres puntos bajo el brazo.