Cedeño, baja para el Burgos-UD Las Palmas el 7 de septiembre al ser convocado por la selección de Panamá
El panameño se une a la baja de Valentín Pezzolesi para la cuarta jornada de Liga y defenderá la camiseta de su país en la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf
La Provincia
Las Palmas de Gran Canaria
Edward Cedeño, uno de los nuevos fichajes de la nueva UD Las Palmas, será baja en el partido que el conjunto amarillo dispute el próximo domingo 7 de septiembre ante el Burgos en El Plantío. El panameño ha sido convocado por su selección para disputar los dos primeros partidos del grupo A de la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf ante Surinam (4 de septiembre) y Guatemela (8 de septiembre).
Se une así a la baja de Valentín Pezzolesi, que ha recibido la llamada de la selección española sub-19 para formar parte del combinado nacional que va a disputar un torneo amistoso en San Pedro del Pinatar contra Países Bajos, Inglaterra y Ucrania entre los días 3 y 9 de septiembre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Acuerdo total con el Mallorca por Jan Virgili
- Fermín, tómate 48 horas para decidir si te vas al Chelsea
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- El Barça se vuelca con Marc Bernal
- El Chelsea tienta a Fermín con un sueldazo
- Pau Víctor se sincera tras su salida del Barça
- Mercado de fichajes, hoy 27 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid