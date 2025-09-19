CD Leganés-UD Las Palmas: Los amarillos quieren afianzar su papel de candidatos en Butarque

Examen de nivel. La UD Las Palmas visita esta tarde (17.30 horas, LaLiga TV Hypermotion 2) a un rival que aspira a estar arriba como el CD Leganés. El cuadro amarillo llega a esta cita tras romper el maleficio que mantenía con el gol y sumar una victoria ante la Real B que debe ayudar a construir, aunque también es cierto que acabó el choque pidiendo la hora. A pesar de ello, los de Luis García parecen haber encontrado el camino y solo les falta firmar una actuación redonda que certifique que se dirigen hacia el destino correcto, que es el ascenso.

Por ello, este encuentro en el Estadio Ontime Butarque, donde los grancanarios no ganan desde hace 20 años, es uno de esos test de principios de curso que se le pueden atragantar a cualquier escolar porque hay lecciones que bailan, pero sin duda ponen de manifiesto en qué punto se encuentra.

El preparador asturiano de la UD tiene las mismas bajas que en citas anteriores, ya que Sandro Ramírez y Viti Rozada continúan en la enfermería, mientras que Kirian Rodríguez sigue con su puesta a punto particular. La gran duda en el once radica en ver quién ocupa el costado derecho del ataque, ya que es el puesto más discutido y parece que desde el banquillo siempre guardan alguna sorpresa.

Encontrar más soluciones desde el banquillo

Lo cierto es que Luis García nunca ha escondido cuál era su idea de juego, aunque su obra no está completa todavía. En ese sentido, uno de los problemas con los que se ha encontrado esta UD es el peso de los cambios. Los pío pío necesitan que la mal llamada segunda unidad vaya a más, dado que su rendimiento, por ahora, no ha sido determinante. Pero en pleno kilómetro cinco de campeonato resulta lógico que haya cosas por pulir.

Enfrente de Las Palmas estará un Leganés que ha firmado un mercado estival interesante con fichajes como los de Rubén Peña, Marvel o Gonzalo Melero. A eso hay que añadir la continuidad de piezas clave como Juan Cruz, Duk o el tinerfeño Jorge Sáenz. Asimismo, cuentan con un entrenador que conoce el éxito en la categoría como Paco López.

El conjunto madrileño ha demostrado seguridad en sus primeros envites. Por el momento no han perdido ni un solo encuentro, aunque es verdad que estrenaron su casillero de victorias el fin de semana pasado ante el Granada (0-2) y ha logrado dos porterías a cero consecutivas con el ex del Tenerife, Juan Soriano, bajo los palos. De resto, todo lo que ha sumado ha sido a base de empates. En cuanto a las bajas, Rubén Pulido y Óscar Plano se pierden el duelo, aunque también hay jugadores tocados que son duda hasta última hora.

Con todo eso, Las Palmas tiene una oportunidad de empezar a coger velocidad de crucero. Tras esta visita, llegarán dos partidos seguidos en el Gran Canaria, ante el Almería y Cádiz, por lo que Butarque supone el punto de partida a una hoja de ruta que terminará si los amarillos están listos para la pelea por la gloria en esta Segunda.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas