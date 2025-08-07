'Caso Mika': ni rastro de la oferta del Girona, brazalete de capitán de la UD Las Palmas y mimbre de jerarquía

El Girona FC ha ofrecido 0,0 euros por Mika Mármol -en este minuto del mercado-. Nada de nada por un mimbre de diez millones de cláusula. No hay constancia de la propuesta ni del interés del bloque catalán de Míchel por el zaguero zurdo de Terrassa, cuyo contrato se extingue el próximo 30 de junio.

El 1 de enero de 2026 se convertiría en jugador del conjunto gerundense por cero euros. Desde el vestuario amarillo, se concibe la situación de Mika como idílica. Puede explotar en este último año de contrato como uno de los mejores activos de la categoría de plata o salir por cinco millones -la UD cuenta con el 50% del pase, compartido con el FC Barcelona-. Es un cinco millones o nada, pregonado desde el pasado junio y a la espera de un Girona que no mueve ficha. Asistido por el City Football Group Limited, 25 cesiones en diez años, el último en llegar es Vitor Reis.

El conjunto catalán busca un lateral zurdo de largo recorrido. No es el rol de Mika.

El jugador de 24 años ejercerá de central y no de lateral zurdo con Luis García. En el mercado, por su condición de futbolista saliente, está lejos de convertirse en un Moleiro, que lo tenía cerrado con el Villarreal desde mayo por 16 millones -trece para el club grancanario y tres para la agencia de representación del futbolista-. El tinerfeño también acababa su vínculo el 30 de junio de 2026.

Ayer, Mika participó en el acto de LaLiga con la UD Las Palmas en el que se retrataba con el '3' y las tres nuevas equipaciones. Ante el CD Tenerife en Los Cuartos de La Orotava, en la disputa de la final del Trofeo Teide, Mármol lució el brazalete de capitán. También jugó de inicio ante el Cádiz CF en el campo de golf de Benalup-Casas Viejas. Con 69 duelos de amarillo, la competencia de Mika es Enrique Clemente y Cristian Gutiérrez. Además, Barcia, diestro, puede actuar en esa demarcación de central-lateral zurdo.

Pero para el estratega Luis García Fernández, el futbolista catalán formará parte de la primera línea de zagueros junto a Suárez, Hergoz y el fichaje Barcia. Queda rezagado, en esa demarcación, al rol de suplente, Enrique Clemente. Ante el cuadro de Álvaro Cervera, sufrió en exceso ante Alassan, que fue un cohete. El zaguero maño de 26 años se vio obligado a jugar en el lateral zurdo y mostró sus limitaciones. Ese puesto ya es para Cristian Gutiérrez.