Caro, el nuevo guardián de la UD Las Palmas: "Me podéis llamar Churripi, no me molesta"

José Antonio Caro Díaz, el nuevo meta de la UD Las Palmas, y que luchará con Dinko Horkas por la titularidad, confía en crear una familia y reclama "pies de plomo" en la lucha por el ascenso. La situación de Adri Suárez es una incógnita y Killane está de baja por una apendicitis. "Lo importante es formar una buena familia dentro de la portería, que es un apartado dentro del fútbol bastante difícil. Tenemos que ser un bloque sólido entre los cuatro porteros que tenemos sea positivo para el equipo", detalló el onubense, que rescindió con el Cádiz CF hace seis días.

Aclara que cuando sonó el móvil solo podía decir que sí. "Que un club como la UD se interesa en ti es un orgullo para cualquier jugador. Ha sido una decisión fácil. Venir a un club como este es un salto en mi carrera y siempre lo he estado esperando". Aterriza en la Isla para "aportar experiencia. Tengo buena salida de balón que es la idea que tiene el míster". Admite que las conversaciones ya llevaban tiempo en el horno. "Llevábamos un tiempo hablando pero tenía que solucionar mi situación en Cádiz. La confianza que me han transmitido todos los componentes de la directiva ha sido fundamental".

En relación a su rol en la UD Las Palmas de la regeneración con Luis García Fernández, responde que "nunca me he sentido titular ni suplente. Gracias a mi trabajo he podido llegar hacia dónde estoy. ¿Qué aprendí de la suplencia en Cádiz? Ningún jugador es top. Me ha hecho ser más fuerte. En la portería solo puede jugar uno y ahora soy mejor persona y mejor portero. Vengo a demostrarlo aquí".

Ya pasó lo del récord

Sí se mostró tajante sobre el récord de imbatilidad con el Cádiz, es un episodio pasado. "El tema del récord me gustaría que se olvidara porque ya han pasado dos años y ahora me gustaría que se empezara a valorar al José Antonio que llega a la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, fue y es muy bonito ese récord, pero creo que hay que valorarme a partir de hoy. Dinko cuando participó el año pasado lo hizo muy bien. Vengo a aportar competencia sana y que eso sea lo mejor para el grupo".

Preciso y milimétrico con los pies

Churripi, como es conocido y le gusta que le llamen, es un portero que maneja a la perfección el juego de pies. Como Valles. "Me siento identificado con la propuesta del míster. Evidentemente me tengo que adaptar a este equipo nuevo. Vengo de un míster que la filosofía de juego es totalmente distinta [Garitano en el Cádiz]. Cuando acabemos el año espero que todos hayamos conseguido el objetivo (...) Me podéis llamar Churripi que no me molesta. Es un apodo familiar por parte de madre. La mayoría de la gente me conoce por mi apodo. Si me ven por la calle me pueden llamar por Churripi".

Llega a la UD como el undécimo fichaje y solo 55 días después de presentar a otro portero como Adri Suárez. Hay tres en el arco grancanario, más la presencia de Killane. "Es una oportunidad bonita. El reto es importante. A mí lo que me importa es que me ilusionen, que haya objetivos bueno y que me gusten". Cuestionado por la dimensión del proyecto, así como el hecho de compartir vestuario con Jesé, Recobita o Viera, es cauto a la hora de hablar de los objetivos. "Tenemos que andar con pies de plomo. Esta categoría es muy complicada. El año pasado fui a un equipo que era recién descendido y aquí no regalan nada. Habrá que competir y trabajar más que nadie para que dentro de unos meses podamos hablar seriamente del ascenso. 50 puntos y a partir de ahí se podrá hablar de otro objetivo".

Helguera, mudo sobre Adri Suárez

El director deportivo no quiso hablar del futuro del meta terorense y definicó así a Churripi: "Es un portero con experiencia. Firma por una temporada. Tiene buen juego ofensivo, buen juego con los pies y es sólido para la categoría".