Cambio de cromos en la UD Las Palmas: llega Lukovic y Mata hace las maletas

Cambio en la delantera de la UD Las Palmas. Un nueve por otro en busca de la felicidad del conjunto amarillo. Con la llegada del serbio Milos Lukovic, que según confirmó el presidente Miguel Ángel Ramírez ya se encuentra en Gran Canaria, Jaime Mata ha sido el elegido para abandonar el barco amarillo. Lo hace después de una temporada en la que no ha podido firmar ninguna diana, y con capítulos más recientes en su historial, como el penalti que falló en la disputa del trofeo Teide ante el CD Tenerife el pasado 2 de agosto en La Orotava.

De este modo, el madrileño ha llegado a un acuerdo con el club para rescindir su contrato, que se había ampliado automáticamente hasta junio de 2026 al haber disputado 30 encuentros con la elástica amarilla. Ayer tras en entrenamiento en Barranco Seco, se despidió de sus compañeros e incluso habría hecho lo propio en los grupos de WhatsApp del colegio en el que estudiaban sus hijos.

Jaime Mata estuvo ayer presente durante la tradicional visita del equipo a la Basílica del Pino, se dio algún que otro baño de masas y firmó a los más pequeños. En el interior de la Basílica, se sentó en uno de los bancos junto a Kirian Rodríguez y al ser cuestionado por su adiós se limitó a decir que por el momento no sabía nada sobre su futuro. Miguel Ángel Ramírez, por su parte, expresó su sorpresa ante la noticia y aseguró no estar al corriente de su marcha. "No ha rescindido porque lo sabría yo. El cierre del mercado es a final de mes. Si no lo hace seguirá en la Unión Deportiva".

A la espera del anuncio oficial

En su lugar entra en escena Milos Lukovic, que a sus 19 años llega para poner en valor la apuesta segura de la UD por las nuevas generaciones. A la espera del anuncio oficial y en la Isla, el serbio aterriza en calidad de cedido por el Racing Club de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia. Sin embargo, su presencia el domingo en el inicio liguero ante el Andorra no está asegurada, puesto que según expresó Miguel Ángel Ramírez, están a la espera de un documento que tendría que llegar en estos días.

Ramírez: "Luis García cuenta con Sory Kaba; cuando finalice el mercado de fichajes sabremos la plantilla"

La otra incógnita en la plantilla es la de Sory Kaba, que sin demasiados minutos durante la pretemporada, todo apunta a que su marcha será inmediata. Sin embargo, Ramírez expresó tras la visita del conjunto amarillo a la Basílica del Pino que el técnico Luis García "cuenta con él" y por ese motivo no le han buscado otro equipo. "Quedan dos semanas y media para el cierre del mercado. Cuando acabe el mercado sabremos la plantilla", expresó el máximo mandatario del club.

Adri Suárez, el tercer portero

También hubo palabras para el puesto que ocupará el guardameta Adrián Suárez, que tras el fichaje de Churripi su nombre había quedado en una incógnita. Con ficha en el segundo equipo, será el tercer portero de la nueva UD Las Palmas. "Tenemos todas las fichas libres para inscribir a todos los jugadores que tenemos hoy en plantilla. Hasta el sábado podemos inscribir a jugadores. Si se pueden todos, todos, y si no la semana siguiente", explicó el presidente.

Una UD Las Palmas nueva que en lo que lleva de mercado de fichajes suma once altas. Un plantel renovado en busca de la ilusión y una plantilla actualizada con el sueño de volver a la élite del fútbol profesional. Como indicó Ramírez, "si sale un jugador llegará otro", por lo que para que Lukovic llegara, era predecible que alguno de los delanteros saliera. Mata ha sido el elegido después de una temporada que ha dejado mucho que desear y deja su puesto a las nuevas generaciones.