Barcia desvela el secreto de la UD Las Palmas: “Aquí no hay un líder, todos intentamos ayudar”

Un fichaje de garantías que ha calado de la mejor manera posible en la UD Las Palmas. La asociación de Sergio Barcia en el centro de la defensa amarilla con Mika Mármol hace creer que ambos llevan jugando al fútbol toda la vida. Y no solo con él, sino que el central ha encajado a la perfección con un grupo en el que además se ha apuntado a dar las arengas en el centro del campo en alguna que otra ocasión.

Sin embargo, este año en la UD no hay líderes, sino que el grupo en conjunto se ha unificado de la mejor manera posible para entre todos formar el mejor ambiente deportivo, ese que les ha ayudado a estar en la sexta jornada de Liga en puestos de promoción. “No hay ningún líder en el vestuario, todos intentamos ayudarnos como podemos”, expresó.

No solo Barcia ejerce de capitán cuando hay que dar alguna charla motivaciones antes de que el árbitro pite el inicio de cada partido, sino que hay muchos jugadores que se apuntan a animar al resto. “En el campo nos comunicamos y esto se basa en ayudarnos y no de ser líderes. Todos estamos aquí para ganar”, indicó el de Vigo.

Un futuro de amarillo

Cedido con opción de compra no obligatoria con el Legia de Varsovia, Barcia tiene claro que si la UD decide hacerse con sus servicios al finalizar el curso la respuesta es un sí rotundo. “Por supuesto que me gustaría que la UD ejerciera la opción de compra”, expresó en rueda de prensa esta mañana.

“Jugamos, defendemos y atacamos once jugadores”, reiteró el futbolista en varias ocasiones. De este modo, Barcia deja claro que la clave del éxito de la UD no solo reside en la línea defensiva, sino en todos los jugadores de campo. El sábado, con la visita del Almería al Estadio de Gran Canaria, la intención no es otra que volver a ganar, aunque con paciencia sabiendo que la maratón de Segunda es muy larga.

“Esto es muy largo, no tenemos que volvernos locos. En esta categoría hay que tener claro que los equipos tienen rachas, ya sean buenas o malas y hay que ir partido a partido. Cada semana es complicada, una guerra como quien dice”, aseguró Barcia.

Feliz con lo que le propone Luis García, un técnico que ha calificado como exigente y que le pide agresividad en el terreno de juego, el central desvela sentirse a gusto en la UD: “estoy muy contento. Es un club que me beneficia y me ayuda, un fútbol en el que puedo sumar y aportar sobre todo”.

