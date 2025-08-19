Aridany Romero se pone el casco: "La remodelación del Gran Canaria es total, vienen dos años y medio complicados como le pasó al Bernabéu"

Aridany Romero se pone el casco. Los entresijos del platillo volante del Gran Canaria de los 100 millones. El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria pone advierte de la dimensión de la obra que arranca a finales del año con el derribo de la torre este -la que da a la Fondos de Segura-. "La remodelación es total vienen dos años y medio complicados como le pasó al Bernabéu o al Reale Arena, así como lo que le está pasando al FC Barcelona con su nuevo estadio", valora sobre la nueva sede del Mundial 2030.

El político explica su hoja de ruta, que pasa por reunirse con LaLiga en compañía de Patricio Viñayo García, director general de la UD Las Palmas.

"En la primera quincena de septiembre nos vamos a Madrid para hablar con los técnicos de LaLiga y para contarles todo lo que vamos a hacer. El reto es seguir contando con una media 23.000 espectadores y que entren sin problemas. Una presencia en paralelo a la evolución de las obras de una construcción de esta dimensión. Es como lo del trapecista, el más difícil todavía y ahora sin manos. Habrá zonas en las que limitaremos el acceso como las gradas de gol. Todo esto lo tenemos que hacer en consonancia y alineándonos con la UD porque tiene una serie de abonos vendidos y compromisos (...) Es un proceso complejo, pero tenemos el mejor despacho de España para hacer este proyecto como L35 Arquitectos, que hizo ni más ni menos que el Bernabéu. Tenemos a un Messi, a un Cristiano Ronaldo a un Viera de la arquitectura mundial. Pero vamos a pedir paciencia para poder transformar el estadio", detalló hoy en la emisora oficial del club amarillo.

Iniciativa fallida de hotel y restaurantes

Romero confirma que la primera fase pasa por derribar la torre este, que en su día se edifició para un proyecto de hostelería y ciudad deportiva. "Esa torre este que fue una iniciativa fallida de hotel y restaurantes, e incluso de estancia para filiales de la UD será demolida. Se cae uno de los cilindros y es para mandar un mensaje de solvencia a la FIFA y a la RFEF. Es una obra que tiene 4 meses de ejecución (...) La Curva desaparece, ya que debe estar a nueve metros del terreno de juego. Y detrás habrá zonas comunes y de ocio, así como de esparcimiento. Estamos diseñando en todas la zonas una salida comercial válida que brinde una salida comercial y explotación para generar recursos. El reto es recuperar la inversión del Cabildo y generar economía, empleo, puestos de trabajo, potenciar la nueva oferta gastronómica, así como generar espacios culturales. Que el Gran Canaria no se use únicamente cada 15 días por un partido".

Sobre el empate de la UD Las Palmas, pone su foco en la grada. "Lo que más satisfacción medio fue ver la respuesta de la afición para la primer jornada, es el mayor capital del club".

No descarta que el daño ocasionando a los seguidores de Naciente sea el mínimo por la tecnología de robótica aplicada a las demoliciones. "En noviembre y diciembre estaremos actuando con la tecnología para las demoliciones, a lo mejor durante los partidos se puede utilizar [anillo de Naciente en estos primeros meses de la obra]. Lo estamos viendo en el CID, que se ejecuta una demolición del 80% y se hace sin aspavientos. Sin molestar a nadie, hoy en día hay mucha robótica, será una actuación blanda".

Confirma que se habrá visera para las cuatro gradas del nuevo Gran Canaria y que se instalará una grada supletoria en la Curva. "Para así poder llegar a los 45.000. La FIFA nos recomendó no hacer un estadio que cuando se vaya el Mundial no se utilice".

Medalla de oro para el nuevo césped

Más allá de la obra, pone en valor el trabajo en los aspectos previos y cotidianos como el cuidado del césped.

"Sabemos hacer las cosas bien y es gracias a una empresa canaria. Teníamos el compromiso del Gran Canaria Live Fest de ejecutar una replantación total tras los conciertos y así ha sido. El promotor del evento musical pagó la tasa y luego la mejor y cuidado de la superficie. Leo Mansito-New Event han estado siempre con el Instituto Insular de los Deportes (...) En ocho meses, se han cambiado más de 300 luminarias y se hizo una tercera torre. Estamos haciendo esfuerzos nunca vistos". También recuerda la reparación de la iluminación LED. "En el nuevo estadio habrá dos videomarcadores nuevos en los fondos. Queremos tener el mejor estadio que nos podemos permitir, lo que hagamos superará hasta el infinito lo que ya hay".

Insiste que las obras "afectarán a todos" y serán "de noche, día y madrugada". "Trataremos de velar por el descanso de los vecindios".

No todo es el Allianz del Roque Nublo

En relación a las obras del Centro Insular, recordó que estarán "acabadas en 2027" para contentar a las exigencias de "más de 3.500 usuarios".