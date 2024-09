Álvaro Valles, de portero revelación a condenado a la grada

La situación de Álvaro Valles ha cambiado drásticamente en unos pocos meses. El guardameta de la UD Las Palmas ha vivido un mercado de fichajes más que intenso. El deseo del jugador era abandonar el conjunto de Gran Canaria para volver a su casa, el Real Betis Balompié.

Ese ha sido en todo momento su objetivo. Tras realizar una temporada de ensueño en la 23/24, el interés del jugador era cambiar de aires y volver al conjunto verdiblanco, equipo del que formó parte antes de su fichaje por Las Palmas. De esta manera, tanto el Real Betis como el jugador se mostraron confiados en que la operación se cerrase, pero la insistencia de la dirección deportiva de Las Palmas y la no salida de Rui Silva del Betis provocaron que, una vez el mercado finalizara, el jugador no se convirtiese en nuevo futbolista verdiblanco.

La dirección deportiva de Las Palmas no pudo ser más clara durante todo el verano. Si el jugador no firma por el Betis, pero tampoco renueva, estará alejado de los terrenos de juego hasta el fin de su contrato. En este arranque de LaLiga se ha podido comprobar que no era ningún farol y que, en caso de que el jugador no renueve con Las Palmas, va a vivir un auténtico calvario.

"NO VENDERLO HA SIDO MALO PARA TODOS"

Luis Carrión, director deportivo de Las Palmas, fue preguntado por la situación de Valles. Reconoció que la continuidad del guardameta no es una buena noticia para ninguna de las tres partes: "Sinceramente, nunca di por hecha la salida de Valles. Quizá el jugador o el Betis … No lo sé. Pensábamos que podía pasar esto (se queda en la grada). Por desgracia es lo que ha sucedido. Creo que esto no beneficia al jugador. Tampoco a la UD Las Palmas, porque teníamos muy buenas ofertas para que él saliera. Las habíamos aceptado, pero él no llegó a un acuerdo con los otros clubes. Es una pena porque Valles tiene potencial. No venderlo ha sido malo para todos", reconoció.

Álvaro Valles, durante un partido / EFE

Por otro lado, también se pronunció Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis. A diferencia de Carrión, no se 'mojó' demasiado: "Álvaro Valles es actualmente jugador de Las Palmas. Le deseamos la mejor de las suertes a su club y a él para la presente temporada. Una opción más de mercado que finalmente no se llevó a cabo".

Se espera una temporada más que complicada para Valles. Estará unos meses alejados de los terrenos de juego y su carrera pasará por un gran bache. Veremos si en el mercado de invierno se volverá abrir la posibilidad de volver al Betis o, por otro lado, se incorporará a la entidad verdiblanca el próximo verano.