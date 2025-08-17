Álvaro Recoba se enamora de la UD Las Palmas: "Esto es muy lindo y hay que hacer historia"

Álvaro Recoba y su aterrizaje en el Gran Canaria. El exjugador del Inter de Milán y leyenda del combinado internacional de Uruguay llegó ayer a Gran Canaria y analizó el proyecto de la UD, en el que su hijo Jeremía Recoba es una pieza de oro. "Esto es muy lindo y lo importante es hacer historia, que te recuerden y salir bien de los sitios. Jeremía ha salido pronto de Nacional y ahora afronta un capítulo muy ilusionante en Las Palmas (…) Me parece una plaza ideal para él", valoró en la emisora oficial.

Recoba añade que estará en la Isla hasta el 3 de septiembre y muy pendiente de las evoluciones del '9' de la UD. "Las Palmas insistió mucho en su fichaje y está en el mejor escenario para mostrar todo su potencial". Además, deja la curiosidad que ya estuvieron en Gran Canaria durante un Fin de Año, unas vacaciones con su hijo bastante pequeño y cuando militaba en el Inter. El ahora entrenador, está sin equipo, detalla que el verde ejercerá de juez implacable.

"La verdad está ahí dentro; si sos bueno, sos bueno. Jeremía tiene condiciones y ojalá tenga mucha suerte (…) Tiene que luchar por el ascenso y para hacer historia. Mi hijo es muy solidario y luce una buena pegada". Y recuerda que sabe lo que es la presión. "Ya en Nacional tenía que convivir con un campo lleno y mucha exigencia (…) Es jugador desde los 4 años".