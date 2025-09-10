Ale García señala al responsable de su cambio de estatus en UD Las Palmas: «Le agradezco a Luis García la confianza que me ha dado»

Ale García fue protagonista en la mañana de hoy en la sala de prensa de Barranco Seco en la previa del partido de la UD Las Palmas de este viernes (19.30 horas, LaLiga TV Hypermotion) ante la Real Sociedad B y alegó sentirse muy satisfecho con el momento que está viviendo, un aspecto en el que Luis García ha sido culpable para bien: «Le agradezco al míster la confianza que me ha dado porque se atrevió a hacer lo que no había hecho nadie antes conmigo. El proceso ha sido duro, pero estoy contento. Creo que tengo margen de mejora y me centro en seguir trabajando», señaló el canterano amarillo.

En ese sentido, el grancanario destacó que en todo este tiempo de vaivenes, de cesiones e incertidumbre nunca perdió la fe, remarcando que siempre se ha «mentalizado de que la UD Las Palmas era mi equipo y que este era mi sitio. No fracasa el que falla, sino el que no lo intenta, y yo no he dejado de intentarlo». A pesar de ello, recalca que ese pensamiento le ha servido durante sus etapas fuera de la Isla para crecer «como persona y futbolista», dejando claro que esto es solo el principio: «Soy consciente de que no he hecho nada; acabo de llegar al primer equipo y me estoy asentando. Yo trabajo duro en el día a día», aseveró el 22 insular.

Asimismo, García quiso acordarse de su padre, con quien ha compartido instantes de todo tipo hasta llegar a alcanzar el estatus de jugador que tiene hoy en día. El atacante explicó que su progenitor es la persona que más «ha estado conmigo en este proceso, el que ha llorado y reído conmigo. Hablo con él todos los días y seguro que está disfrutando de todo esto que estoy consiguiendo».

Así pues, también reseñó la importancia que tiene para sí mismo haber llegado a este punto, ya que considera que Las Palmas es el equipo de su «vida. Estoy realmente feliz de poder compartir todo lo que me está pasando con mi familia. Jugar en el equipo de mi tierra es increíble. Siento mucho estos colores. Esto es solo el comienzo de lo que espero que sea una carrera muy bonita».

La falta de eficacia y ganar en casa

Más allá de la faceta personal, Ale García también opinó el rendimiento de una UD a la que se le está atragantando el gol en este inicio de curso. Ante esa situación, el futbolista isleño recetó «tranquilidad», argumentando que lo único que falta es «un poco de eficacia. Sé que los resultados van a llegar porque el trabajo del equipo diariamente está siendo bueno. Pienso que el que sabe un poco de fútbol ve que el equipo está jugando bien».

Por otro lado, resaltó que la ansiedad de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas no es la mejor compañera para ir a buscar el gol porque «con presión no vas a conseguir nada», añadiendo que la juventud de la plantilla también pasa factura: «Hay que recordar que tenemos un equipo muy joven y eso nos puede afectar un poco; lo que Luis García nos dice es que sigamos trabajando así. Estoy convencido de que los resultados llegarán, y los goles también».

Siguiendo con esa irregularidad, quiso exponer sus sensaciones ante esas segundas partes donde a Las Palmas le está costando más, una cuestión para la cual el platanito afirmó que es cierto que a los isleños les está «costando un poco más tras los descansos, pero la imagen es buena. Nos está faltando también esa suerte que se necesita en el fútbol. Además, estamos en una categoría en la que hay muy buenos equipos. Vamos a seguir trabajando para mejorar».

En cuanto a ganar en el Gran Canaria, un hecho que los insulares no consiguen desde el pasado mes de abril, Ale García aclaró que no hay nadie que quiera ganar más en casa que él: «Ojalá que esa victoria en casa que tanto queremos llegue el viernes. Nadie quiere ganar más en el Gran Canaria que yo para sentir esa alegría de la gente, algo que también sentimos fuera de casa y es increíble», declaró.

Jesé, Viera y la Real B

Ale García también expuso que este partido del viernes no será tarea sencilla, ya que los filiales como esta Real Sociedad B son equipos muy «enérgicos, es lo mejor que tienen. Nosotros también somos un equipo joven y tenemos hambre. Sea como sea, vamos a luchar por los tres puntos».

Además, habló sobre dos de las figuras más importantes del vestuario de la UD: Viera y Jesé. El extremo se refirió a ambos como «grandes personas» y confesó que estar compartiendo equipo con ellos es un «orgullo. Tengo una gran relación con los dos e intento coger lo mejor de cada uno».