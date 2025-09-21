Ale García: el nuevo matador de la UD Las Palmas bendecido por el presidente

Celebración a lo CR7 a grito de 'calma, aquí estoy yo'. Nuevo gol y otra victoria a la saca, tanto en lo colectivo como en lo personal. La vida de Ale García ha dado un vuelco completo en los últimos meses, porque ha pasado de salir cedido para madurar y crecer como futbolistas a convertirse en uno de los pilares de esta nueva UD Las Palmas. El canterano ha conseguido a base de méritos en el verde ser uno de los hombres importantes para Luis García, aunque ha sido en los despachos donde la apuesta por su figura se ha potenciado, ya que el propio Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad, no ha dudado a la hora de confiar en un futbolista que se ha convertido en el nuevo killer amarillo: tres dianas en seis encuentros.

La realidad es que el máximo mandatario ha manifestado, de forma personal, su gusto por el extremo isleño, una realidad que quedó patente de nuevo durante una entrevista, el miércoles pasado, en SER Deportivos Las Palmas. «Honestamente, creo que Ale García es uno de los mejores jugadores de la categoría y, por lo menos, lo está demostrando a través de su rendimiento. Los informes que teníamos sobre él eran bastante favorables y el rendimiento que está dando sabíamos que lo iba a dar», señalaba Ramírez, quien ha apadrinado a la nueva referencia grancanaria.

Por eso, el tanto que le sirvió a Las Palmas para romper su maleficio ante el Leganés en Butarque, un estadio en el que no había ganado en los últimos 20 años, y que fue obra de Ale García tuvo una dedicatoria especial para el presidente insular después de las palabras que éste le dedicó en antena: «El tanto se lo dedico a Miguel Ángel Ramírez por lo que dijo sobre mí esta semana; desde que me conoció ha sido muy cercano conmigo, me ha ayudado mucho y me ha dado muchos consejos», expuso el jugador amarillo.

Una renovación correspondida

Lo cierto es que esa fe en el canterano, como bien explicó Ramírez, quedó sellada de forma concreta cuando a finales del pasado mes de julio cerró su renovación por tres temporadas más (hasta 2029); antes incluso de iniciar la temporada de forma oficial ya se había concretado esta ampliación, un aspecto que deja entrever que la seguridad del club el correcto desarrollo del futbolista es total.

Esa misma determinación que mostró la UD para rubricar el contrato de Ale García es la misma que el propio atacante ha enseñado durante sus seis titularidades en esta campaña. El compromiso del 22 amarillo se ha demostrado con creces, no solo en esas labores anotadoras en las que está demostrando que tiene gol y que es capaz de enlazar bien con sus compañeros, sino también en la parcela defensiva. Durante estos primeros compases del campeonato no ha resultado extraño ver al platanito bajar a ayudar a sus compañeros, morder en la presión y sacrificarse con el objetivo de sumar para el colectivo. De hecho, el pasado sábado ante el Lega dio un paso atrás durante la primera mitad para apoyar a un Mika Mármol con tarjeta amarilla desde el minuto 19 en su duelo particular con Duk; había que remangarse y no hubo ningún inconveniente.

Por eso, el impacto que está teniendo en el juego es amplío y se concreta de muchas formas distintas, algo que también le coloca en un lugar preferencial para un Luis García que no entiende sus onces titulares sin la presencia del grancanario. Ale no se ha perdido ni un solo partido y ha completado cuatro de ellos, añadiendo a sus tres tantos una asistencia ante la Real Sociedad B. De ese modo, ha fabricado cuatro de los siete goles que ha convertido Las Palmas en lo que va de campaña, una cuestión que refrenda la apuesta del entrenador ovetense en unos de los miembros más sólidos de su guardia pretoriana particular.

Un encaje sencillo con todos

Más allá de los números y del buen momento que vive Ale García en esta UD, hay que tener en cuenta que su encaje en el once también cuenta con una arista más. La realidad es que el extremo casa bien con todos sus compañeros, se entiende bien con ellos y no se solapa sobre el terreno de juego. La clave de esta cualidad es su perfil, ya que ha sido capaz de enseñar unas virtudes asociativas que le aportan un plus para conectar con el resto de hombres de ataque. Da igual juegue con quien juegue porque se adapta a las necesidades, ya sea jugado al lado de Viera, que suele prodigarse por ese costado zurdo, con un Clemente más defensivo, o con cualquiera de los futbolistas del centro del campo amarillo, aunque con Fuster, que le ha dado dos asistencias, parece que es con el que mejor se entiende.

En ese sentido, también cuenta con un desborde y una buena lectura de los espacios que le convierten en un atacante muy peligroso, algo a lo que suma también una buena batería de recursos para disparar a portería. Es más, sus tres goles han sido distintos entre sí: el primero lo convirtió con un movimiento de nueve, el segundo con remate fortísimo y el tercero con un derechazo colocado al palo del propio guardameta.

A pesar de que todavía es pronto, Las Palmas parece haber encontrado de nuevo diamante por pulir. Ale García está soñando despierto vistiendo la elástica amarilla después de tener que salir de la Isla para hacer la mili y madurar. No obstante, esos sacrificios y esfuerzos le han dado un empujón para que ahora, en el momento correcto y con el entrenador adecuado, haya desplegado las alas para empezar a volar.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas