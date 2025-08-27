Ale García y Milos Lukovic, la nueva sociedad de gol en la UD Las Palmas

La afición de la UD Las Palmas se ha vuelto a ilusionar. El gol ha vuelto a un equipo que le costaba llegar a la portería rival, que no encontraba la manera de poder sumar victorias. De hecho, la última vez que el conjunto amarillo sumó de tres en competición oficial fue el 19 de abril en el Estadio de Gran Canaria ante el Atlético de Madrid. Pero este año la dinamita en la delantera parece estar asegurada con unos fichajes que prometen dar alegrías a un equipo necesitado de la adrenalina que supone celebrar goles. La dupla formada por el canterano Ale García y el recién llegado Milos Lukovic es, de momento, la favorita: suma tres goles en dos partidos.

García está en su momento óptimo. Después de que la temporada pasada las cosas no le salieran bien en el Atlético de Madrid B -jugó los cuatro primeros partidos y anotó un gol antes de desaparecer de los terrenos de juego-, el canterano de la UD regresa a casa gracias a la confianza que le ha brindado Luis García. El técnico ovetense ha sido una de las principales figuras que ha apostado por él. Le alineó en pretemporada y apostó por el de inicio en los dos encuentros que ha disputado el conjunto amarillo obteniendo el resultado de dos goles en dos partidos.

Unos éxitos que han sido fruto de entrenamientos, constancia y mucho trabajo por parte del futbolista, que siempre creyó en lo que podía ser capaz defendiendo la camiseta del equipo de la tierra. Debutó con el primer equipo en 2021 de la mano de Pepe Mel, pero no tardó mucho en volver al filial, donde tuvo que remar a contracorriente para ganarse un puesto. García no dejó de creer, se fue cedido al Antequera -anotó siete goles en 35 partidos y dio tres asistencias- y al año siguiente recaló en las filas del filial rojiblanco. Esta temporada, parece que ha llegado su momento con un técnico que confía en él y un olfato de gol que ha llevado al equipo en volandas estas dos jornadas.

Lukovic, gol y celebración a lo Fábio

El estreno de Lukovic con la elástica amarilla, por su parte, no pudo haber sido mejor. Veinte minutos le bastaron para abrir el marcador y hacer su primer tanto como jugador de la UD Las Palmas. Salió de inicio y regaló al espectador destellos de calidad que ilusionaron. Como también ilusionó su celebración, en la que imitó aquellas que acostumbraba a hacer la campaña pasada Fábio Silva, quien en un año logró ganarse a toda una afición.

En lo que va de curso, los dos jóvenes han puesto el sello de autor en tres de los cuatro goles que lleva el equipo

A sus 19 años, el delantero serbio además tiene el cartel de ser el fichaje más valioso de Segunda División con un valor de mercado de 5 millones de euros. Una cifra que asusta y que da a la UD un mayor caché. En sus estadísticas este curso, aunque aún es pronto, figura un partido, un gol y una asistencia, a lo que se une la complicidad que ha mostrado con el resto de la plantilla, pese a que lleva unas semanas en la Isla y no habla el mismo idioma que el resto.

Una pareja de ases que quiere coger el relevo de la dupla Fábio Silva (10) Sandro Ramírez (9) la temporada pasada, Kirian Rodríguez (6) Marc Cardona (6) en el curso 2023/24, Jonathan Viera (7) Marc Cardona (7) en la 2022/23 o la de Jonathan Viera (13) Jesé (11) en 2021/22.

Dos futbolistas jóvenes -Ale tiene 22 años mientras que Lukovic cumplirá 20 en noviembre- con una temporada por delante para brillar. Para ello, cuentan con el apoyo de Luis García, quien en estos dos duelos ha demostrado que todo el que se gane el puesto con trabajo en los entrenamientos, tendrá su puesto el día del partido, como ya demostró ante el Córdoba. Una sociedad que invita a soñar y que aunque todavía es pronto, apunta su vuelo alto.