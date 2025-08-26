Ale García: «Es el fruto del trabajo de dos meses»

Ale García ha recuperado su confianza en los terrenos de juego, y con ella el olfato de gol, ese que ya demostró en la primera jornada de Liga y que volvió a hacer ayer, haciendo el segundo de la entidad amarilla y colocándose como el pichichi de la UD con dos goles.

«Estoy muy orgulloso del equipo, acabamos de demostrar que todos estamos preparados para competir. Fue un partido duro, sobre todo la primera parte, defendimos muy bien en bloque y la verdad que no se puede pedir más, nos llevamos la primera victoria para casa», expresó García.

Sobre su segundo gol con la camiseta amarilla esta temporada, el canterano admitió que no esperaba lo que le está ocurriendo, aunque son frutos que no han llegado solos, sino con mucho trabajo. «No me lo esperaba, pero he trabajado mucho para esto. Estoy muy contento y a seguir sumando y lo importante es la primera victoria que ha conseguido el equipo», comentó tras el encuentro.

Ale García, que ha encontrado en Luis García su apoyo, lanzó palabras de agradecimiento hacia un técnico que hace creer a sus jugadores. «Ha sido victoria importante sobre todo para confiar en el trabajo que estamos haciendo. El míster nos lo dice que creamos en nosotros y hoy se ha visto que somos un equipo fuerte y hemos conseguido sumar fuera de casa».