Un aficionado de la UD Las Palmas exhibe una bandera en Córdoba y levanta ampollas: ¿es de ultraderecha?

Durante la emisión televisiva del partido que enfrentó a la Unión Deportiva con el Córdoba el pasado lunes se pudo apreciar un elemento en la grada del Estadio Nuevo Arcángel que atrajo las miradas. Un aficionado del equipo insular mostró una bandera en la que se podía apreciar los colores del club en la base, junto al escudo en el centro de la misma, pero acompañada por un águila bicéfala rodeándolo y de fondo la Cruz de Borgoña. El debate ya estaba servido más allá de lo que aconteció en el terreno de juego con el triunfo de Las Palmas por 1-3.

Como pasarela para el debate actuaron las redes sociales. Muchos usuarios de la red social X compartieron la imagen en la que se podía apreciar al aficionado mostrando la bandera que tuneó con los simbolos que él consideró que eran apropiados para animar a la Unión Deportiva en Córdoba. La disparidad de opiniones empezaron a correr como la pólvora, algo ya habitual en un presente de inestabilidad política.

Para aclarar la simbología de esta bandera, se le pregunta a José Manuel Erbez Rodríguez, que es el secretario de la Sociedad Española de Vexilología (la rama de conocimiento que estudia las banderas, pendones y estandartes), además de ser licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y miembro de la Junta Directiva de Alumni en la Universidad de La Laguna. ¿Qué significado puede tener esta bandera?

"Son las típicas que usan muchos aficionados de los equpos de fútbol y grupos ligados a movimientos de ultraderecha", inicia el experto

"Son las típicas que usan muchos aficionados de los equpos de fútbol y grupos ligados a movimientos de ultraderecha", inicia el experto sobre este tipo de mezclas con los escudos deportivos y la cruz de Borgoña y el águila bicéfala, que "está asociada a la época de Carlos V y tiene un transfondo de querer reivindicar una época pasada y el imperio en el que no se ponía el sol", a pesar de que como él se encarga de aclarar "después se dejó de usar".

Confusión

Preguntado sobre si la defensa que podrían usar los dueños de este tipo de símbolos en un estadio de fútbol podría argumentarse en cuanto al sentimiento de pertenencina de una milicia, Erbez tiene clara su visión: "Se excusan diciendo que lo usaron las tropas de Felipe II hasta las de Isabel II, que históricamente es verdad, pero no se entiende mucho querer reivindicar una época tan lejana en una esfera deportiva".

Pero si el historiador se tiene que mojar sobre si la intención de crear una bandera con estos símbolos tiene una vertiente ideológica, él no duda. "Quien lo usa tiene una clara intención política y hay que tener en cuenta que esta bandera la usaron los Requetés como símbolo propio durante la Guerra Civil española y estos apoyaron al bando nacionalista contra los republicanos", afirma el universitario.

Ahora bien, ¿significa entonces que una bandera de este tipo es anticonstitucional? Para Erbez no se puede catalogar como tal porque la Constitución Española solo recoge que la bandera "está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas" y por lo tanto "no contempla banderas que no existen".

Sin embargo, abre la puerta al juicio sobre si se podrían exhibir en un estadio de fútbol. "Habría que tener en cuenta la Ley de Memoria histórica. No está prohibido su uso, pero está claro que tiene una marcada simbología política", añade el vexilólogo.

Lo que está prohibido

Cabe reseñar que la FIFA tiene una normativa que contempla la exhibición de simbología en sus estadios. "Está prohibido todo tipo de material de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria que exhiba lemas, símbolos o cualquier otra característica discriminatoria contra un país, persona o grupo por motivos de raza, de color de piel, étnicos, de nacionalidad o de extracción social, género, discapacidad, idioma, religión, convicciones políticas o de cualquier otro tipo, lugar de nacimiento, poder adquisitivo y otras características, orientación sexual o por cualquier otra razón, incluidos, entre otros, pancartas, banderas, folletos, objetos y prendas de vestir".

Más allá de la normativa de la FIFA, en España existe la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que constituyó un manual de símbolos prohibidos recogidos en la Ley 19/2007.

En un estadio de fútbol no se pueden mostrar simbología nazi: las SS, esvásticas, cruces celtas, la espada y el martillo, los números 88, 18 o 14, además de letras HH, NS, o incluso ACAB. Así como banderas no autorizadas como la de incluir el Águila de San Juan ligada al franquismo en la de España; o hasta impedir vestir marcas textiles como Fred Perry o Dr. Martens.

Precedentes

En este sentido, el 2 de enero, tuvo lugar el partido de baloncesto entre el Dreamland Gran Canaria y el Hapoel Tel Aviv correspondiente a la fase regular de la Eurocup y once individuos fueron interceptados por miembros de la Policía Nacional después de que mostraran banderas de Palestina para denunciar el genocidio que está sufriendo la población palestina a manos de Israel.

Ahora, estos arrestados por la Policía se enfrentan a dos propuestas de sanción de 1.500 y 5.000 euros por la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana después de que exhibieran estas banderas en el Gran Canaria Arena y fueran retirados del recinto de Siete Palmas.