La afición de la UD Las Palmas toma Leganés

La UD Las Palmas no caminará sola. Alrededor de 300 aficionados amarillos han puesto rumbo a Madrid para acompañar a los de Luis García en el encuentro ante el Leganés. Un equipo que este año no conoce la derrota, ni tampoco sabe lo que es estar por debajo en el marcador. Hace unos meses, igual que ocurrió a los insulares, bajaron a la categoría de plata.

En medio, la UD tiene el reto de ganar en un campo un tanto maldito en el que no consiguen la victoria desde hace 20 años. Los amarillos buscan, por lo tanto, la segunda victoria lejos de casa y la tercera en lo que va de curso.

A las bajas de Sandro y Viti, se suma la de Marc Cardona y Enrique Clemente, que no viajaron con el resto del grupo por molestias.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas