Acorán frustra el debut de Las Palmas C, que no puede con un Yaiza con diez durante una hora

El Unión Sur Yaiza regresó a la Tercera Federación imponiéndose a domicilio frente a Las Palmas C (0-1). El filial amarillo fue superior de inicio a fin, sin embargo, el combinado conejero aprovechó una de sus pocas llegadas a balón parado para ponerse por delante pasada la media hora, manteniendo su ventaja hasta el final pese a jugar con un futbolista menos desde el minuto 38.

Salió con decisión el filial, que tuvo las primeras aproximaciones al área contraria. Pese a ello, la primera ocasión clara fue para los conejeros a los cinco minutos tras un robo de Diosbert al portero rival en la frontal, sin acierto en la definición a portería vacía. En la réplica, Adrián disparó alto en el área tras un error de la defensa visitante.

Con el paso de los minutos, Las Palmas C intensificó su dominio y generó numerosas llegadas con sensación de peligro, siendo una de las más destacada un golpeo de Airan desde la frontal que salió rozando la cruceta. A pesar de la superioridad local, el primero en golpear fue el Yaiza tras un centro de falta lateral desde la izquierda que Acorán cabeceó cruzado a la red. Con el 0-1 en el marcador, y con la expulsión del visitante Carlos Rosa, se llegó al descanso.

Durante el intermedio, José Robaina realizó una triple sustitución y los suyos salieron a por el partido. Diego cabeceó un saque de esquina despejado por la zaga, Hiromi obligó a Mike a atrapar su remate por bajo, y Antonio tuvo la más clara al finalizar una acción colectiva con un golpeo en el área escorado a la derecha que repelió la madera.

No dejó de buscar la portería rival el conjunto grancanario a lo largo de una segunda parte en la que el cuadro sureño se mantuvo replegado atrás y apenas rebasó la medular. En la recta final, Iker cortó un pase hacia el portero pero no atinó en su tiro desde el borde del área chica, mientras que Robles perdonó en el descuento con un zurdazo ligeramente elevado. Pese a la insistencia de los amarillos, el 0-1 se mantuvo hasta el final.