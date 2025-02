El 'zasca' de Munuera Montero a Juanma Castaño

Tras el Osasuna-Real Madrid hubo mucho la polémica en torno a la expulsión de Bellingham y el penalti señalado de Camavinga sobre Budimir. Esto ha enfurecido mucho al madridismo y consideran que los árbitros están actuando contra ellos a propósito. Munuera Montero, árbitro en el partido que se disputó en Pamplona, ha recibido desde entonces, miles de amenazas y acusaciones. Este martes 'El Español' publicó que una empresa en la que él participa podría haber incurrido en un conflicto de intereses y haber cobrado de clubes de fútbol.

El Comité de Cumplimiento Normativo de la RFEF inició una investigación formal este martes sobre las actividades extradeportivas del árbitro andaluz José Luis Munuera Montero, por ende, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) no le designará para ningún partido mientras dure el proceso. La suspensión al colegiado en la RFEF también ha afectado al ámbito europeo. Munuera tenía este jueves un partido de Europa League entre Bodo Glimt y Tweente, pero la UEFA también ha decidido apartarlo mientras dure el procedimiento.

En medio de este proceso, el colegiado ha concedido una entrevista en llamada en 'El Partidazo de COPE' donde Juanma Castaño habló con el protagonista de toda esta polémica. Hubo un momento durante la conversación entre ellos que ha generado mucho revuelo en redes sociales, Munuera Montero vacila al periodista asturiano haciéndole una serie de preguntas con tono 'vacilador' y burlesco.

En el clip, Juanma Castaño le pregunta al árbitro si considera que podrá arbitrar esta jornada a lo que Munuera contesta: "Juanma, somos 20 árbitros, ¿Cuántos partidos hay en cada jornada?", 'Diez´, contesta Juanma sorprendido

"Entonces, ¿Cuántos pitan en cada jornada?", pregunta el colegiado de forma burlesca. A lo que Juanma vuelve a contestar: "Diez". El árbitro insiste y le pregunta por el número de colegiados que pitan en la siguiente jornada, a lo que Juanma ya se empieza a desesperar y vuelve a contestar la misma cifra:"Diez"

Juanma Castaño confirma su desconocimiento de los árbitros afirmando que `no sabía de árbitros, perdóname, es que yo de árbitros tampoco sé mucho´, mientras Munuera Montero confiesa que él arbitra las jornadas pares: "La 2, la 4, la 6…"

Las redes sociales han creado mucho revuelo con este 'zasca' y son centenares de comentarios los que se mofan de Juanma y alaban al árbitro afirmando que tratando de tonto al periodista. Polémicas aparte, durante la entrevista, se han abordado otros temas relativos a las acusaciones que se le han hecho.

"Fui el primero en agarrar todo este bulo, estas mentiras. He sido parte activa para que se aclare lo de esta empresa que lleva funcionando un año y con la que he dado cuatro o cinco conferencias y transmito los valores del deporte a los jóvenes". "Estoy muy tranquilo y quiero desmentir todas las calumnias a las que estamos acostumbrados estos últimos meses".

Sobre su empresa 'Talentus Sports Speakers' asegura: "Llevo dando conferencias estos años, transmitiendo los valores que me ha enseñado mi familia y el deporte. Hice una empresa para cuando ya no sea árbitro y damos conferencias a empresas. Como servicio extra, de forma gratuita, a los jóvenes que quieran ir, hacemos una base de datos con la industria de la empresa del deporte para que esos jóvenes tengan un sitio de referencia. No hay nada más. He hablado con el departamento jurídico. Estoy a vuestra entera disposición para solucionar lo que sea necesario. Me ha llamado Louzán y le he dicho lo mismo". Finalmente, respecto al arbitraje de Pamplona ha declarado: "No he dado ninguna vuelta a lo del sábado. Que no se crean todo lo que leen, todo lo que pueda incitar a la violencia"