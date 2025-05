Yusuf Demir, operación retorno a LaLiga

A pesar de la dolorosa eliminación de la Champions, el Barça está viviendo un momento dulce bajo la dirección de Hansi Flick en el banquillo. El conjunto azulgrana cuenta con estrellas de primer nivel como Lamine Yamal, Pedri o Raphinha que le permite competir por todos los títulos.

Pero mirando hacia atrás, haciendo uso de la nostalgia, podemos recordar tiempos más complicados. Sin ir más lejos, en verano de 2021, después del adiós de Leo Messi, el Barça vivía un momento más convulso. Y, de hecho, ante la falta de recursos económicos, decidió apostar por la llegada del desconocido Yusuf Demir.

El extremo austriaco, conocido como el "Messi austriaco", llegó procedente del Rapid de Viena y estuvo cerca de cambiar la historia del Barça. ¿Quién no recuerda su remate al palo contra el Benfica que hubiera permitido pasar al Barça a los octavos de final?

Demir ha hablado sobre la salida de Leo Messi del FC Barcelona / PERFORM

Pero su remate no entró y su aventura en el Barça acabó siendo un fracaso. Demir que sorprendió a todos con su nivel al inicio de la temporada, pero, poco a poco, se fue apagando y dejó de contar tanto para Koeman como para Xavi Hernández,

Además, contaba con el handicap de una opción de compra obligatoria de 10 millones de euros si jugaba diez partidos con el primer equipo culé. De esta manera, cuando llevaba nueve partidos con la camiseta azulgrana, ya no volvió a jugar más y el club se evitó pagar dicha cantidad.

En enero de 2022, Barça y Rapid de Viena llegaron a un acuerdo para romper la cesión. Posteriormente, fichó por el Galatasaray, donde todavía tiene contrato hasta el junio de 2026 pero está teniendo poco protagonismo (15 partidos/2 goles). Por ello su futuro parece estar lejos del club turco.

Yusuf Demir, en acción con la camiseta del FC Barcelona / Agencias

Hay varios clubes de LaLiga interesados en la incorporación del extremo austriaco. Entre los equipos que están detrás de él, 'Esport 3' lo asocia con el Espanyol, aunque es poco probable que el club perico se arriesgue a firmar a jugador tan irregular y con poca experiencia al primer nivel.

Cierto es que todavía tiene 21 años y calidad no le falta, pero la (corta) trayectoria de Demir no permite ser optimistas. Con el recuerdo del fugaz paso por el Barça, la esperanza no se pierde con el extremo austríaco y un regreso a LaLiga podría darle el empujón que necesita su carrera.