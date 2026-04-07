Xavier Estrada Fernández, exárbitro, sobre la roja anulada a Gerard Martín: "El Comité va a decir que es una roja muy clara"

Últimos coletazos de la polémica por la no expulsión de Gerard Martín. El de Sant Andreu de la Barca despejó el esférico en una acción en el centro del campo y, fruto de la inercia del golpeo, acabó pisando el tobillo de Thiago Almada. En primera instancia, el colegiado del encuentro, Mateu Busquets Ferrer, le mostró la tarjeta roja, pero tras revisar la jugada en el monitor decidió rectificar y sancionar la acción con tarjeta amarilla.

Según el criterio arbitral, el central culé despeja con un movimiento natural, sin añadir fuerza excesiva ni realizar un gesto antinatural. No existe intención de dañar al rival ni uso de fuerza desmedida. El contacto es inevitable porque el atacante argentino invade la zona de ejecucción del golpeo.

El Atlético de Madrid no quedó nada contento con la decisión del colegiado y, como ya hizo en las horas posteriores al derbi madrileño, expresó - con cierta ironía - su malestar a través de sus redes sociales: "Abril empieza como terminó marzo... Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de RFEF y CTA", escribió el lunes en su perfil de 'X'.

Sea como fuere, la tensión es palpable y, el miércoles, culés y colchoneros vuelven a verse las caras para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Spotify Camp Nou.

El último en pronunciarse sobre la gran polémica arbitral del Atlético-Barça fue el exárbitro de Primera División Xavier Estrada Fernández, que pasó por 'El Club de Uría': "Lo de Gerard Martín es una roja que es el mejor ejemplo para cualquiera que le guste el fútbol de lo que tiene que ser una roja directa y que Busquets Ferrer caza muy bien en el terreno de juego... lo que no puedo entender es que entre el VAR. Le destroza la decisión de campo", arranca.

"Se lo toman como una provocación"

También se refirió a las protestas públicas del club colchonero y cuestionó su utilidad: "Hemos visto por la hemeroteca que las cartas y comunicados de los clubes no están sirviendo para nada. Y es más, en el comité se lo toman más como un despecho, como una provocación y se lo hacen pagar a los clubes designando a árbitros que saben que están mal vistos".

Gerard Martín recibió una tarjeta roja que posteriormente fue anulada por el VAR / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Fue más allá en su análisis: "Ni en el campo ni en el VAR están los mejores árbitros. Cuando un árbitro termina en el terreno de juego le pasan al VAR dos años y eso hace que no estén los mejores y tengamos éstas polémicas. Si los echan, los árbitros estarían denunciando a la RFEF por un tema contractual, y de ésta forma los tienen 'medio calladitos'"

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Por último, aventuró cuál será la postura del CTA: "El Comité va a decir que la roja de Gerard Martín es una roja muy clara. No podría entender otra cosa sabiendo las directrices de esa nueva circular (la circular 3). Si en una acción similar te has pronunciado como comité y has dicho que es roja, en esta no queda otra".