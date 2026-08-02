Xabi Alonso llena de millones al Rayo con el fichaje de Chavarría

Pep Chavarría dará el gran salto de su carrera. El lateral izquierdo dejará el Rayo Vallecano para convertirse en nuevo jugador del Chelsea, en una operación valorada en 25 millones de euros más bonus, que se convertirá en la venta más importante de la historia del club madrileño. El traspaso se hará oficial en las próximas horas, una vez ambas entidades cierren los últimos detalles del acuerdo.

Aunque el Rayo aspiraba a acercarse a la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en 50 millones de euros, finalmente ambas partes han alcanzado un entendimiento por la mitad de esa cantidad.

El defensa de Figueres llega a la Premier League después de firmar la mejor temporada de su carrera. Disputó 44 partidos entre todas las competiciones, marcó un gol —un espectacular tanto frente al Atlético de Madrid— y repartió tres asistencias, confirmándose como uno de los laterales izquierdos más destacados de LaLiga.

Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos de primer nivel. Entre ellos figuraba el Bayer Leverkusen de Carles Martínez, aunque finalmente el futbolista ha optado por el proyecto del Chelsea.

En Londres coincidirá con Xabi Alonso, cuya idea de juego con defensa de tres centrales y carrileros encaja a la perfección con las características ofensivas de Chavarría.

El catalán ya se encuentra en la capital inglesa y llegará para cubrir la vacante dejada por Marc Cucurella, traspasado al Real Madrid. Su principal competencia por un puesto en el once será el neerlandés Jorrel Hato.

Tras pasar por Figueres, Olot, Real Zaragoza y Rayo Vallecano, Pep Chavarría afronta ahora el mayor desafío de su carrera con el salto a uno de los grandes clubes del fútbol europeo.