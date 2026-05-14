Woltemade se une al casting de Mateu Alemany

El Atlético de Madrid firma una temporada en blanco tras truncarse recientemente el sueño de Champions League ante el Arsenal. Van ya 5 temporadas en las que los 'rojiblancos' no consiguen levantar un trofeo; hay que remontarse a la campaña 2020/21, cuando los chicos de Diego Pablo Simeone levantaron el título de liga, para ver a un 'Atleti' campeón.

Otra temporada sin títulos

Durante esta temporada, los 'colchoneros' han contemplado 'partido a partido' cómo los sueños se iban convirtiendo en fracasos. Al inicio de 2026 cayeron ante el Real Madrid (1-2) en la semifinal de la Supercopa de España, la cual acabó ganando el FC Barcelona, que también se ha proclamado campeón de liga hace escasos días.

El guardameta de la Real Sociedad, Unai Marrero, detiene el lanzamiento del delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, durante la final de la Copa del Rey / EFE/Julio Muñoz

Tras caer en la Supercopa, las esperanzas estaban puestas en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, pero finalmente ninguna de las dos se decantó del lado rojiblanco. La Real Sociedad le arrebató la Copa al 'Cholo' en los penaltis y, en el último año de Antoine Griezmann, el Atlético no pudo conquistar la 'Orejona', ya que el Arsenal de Arteta se impuso en la semifinal con un marcador global de 2-1.

Sin embargo, el Atlético 'nunca deja de creer' y Mateu Alemany, director deportivo de la entidad rojiblanca, sondea el mercado para traer refuerzos que consigan revertir la sequía copera. Asimismo, la marcha de Griezmann obliga al 'Atleti' a traer una nueva estrella al Metropolitano que intente superar el legado del francés.

Los rumores rojiblancos

El Atlético está tanteando el mercado y se ha fijado en varios jugadores que ocupan todas las demarcaciones del terreno de juego.

¿El fin de una era?

En portería se rumorea una posible marcha del 'muro' Jan Oblak después de 12 años vistiendo la elástica rojiblanca. En caso de que Oblak abandone el Metropolitano, suena el portero alemán del SC Friburgo, Noah Atubolu, que ha logrado posicionar séptimo al equipo alemán con sus intervenciones.

Tres opciones en la retaguardia: Araújo, Affengruber y Sarr

En la zaga de la defensa se contemplan diferentes opciones para la temporada que viene. Maxi Araújo, lateral del Sporting de Lisboa; David Affengruber, defensa austríaco del Elche; y Malang Sarr, central del Lens, son los defensas en los que se habría fijado Alemany.

Araújo parece descartado por la magnitud de clubes que quieren pujar por él, pero la opción Affengruber es la que suena con más fuerza tras su gran temporada en el cuadro franjiverde. Sin embargo, en las últimas horas ha irrumpido el nombre de Sarr, que acaba contrato este verano y ha demostrado ser un gran defensor en la presente campaña con 'les Sang et Or'.

¿Podrá ser Brandt la nueva estrella?

Para reforzar el mediocentro, ha emergido recientemente el nombre de João Gomes, un mediocentro brasileño del Wolverhampton que destaca por su polivalencia.

Griezmann tras su último partido de Champions League / NEIL HALL / EFE

También en mediocampo, Julian Brandt parece el reemplazo perfecto de Griezmann para el 'Cholo'. Brandt acaba contrato con el Borussia Dortmund este verano y podría ser ese 'falso 9' que filtre los pases a Julián Alvarez cuando la leyenda colchonera abandone el club a final de temporada.

Woltemade, la última apuesta de Alemany

Las dudas sobre la continuidad de Alexander Sørloth, sumadas a la incógnita de este verano con Julián y el Barça, hacen que el Atlético 'mire con lupa' un jugador en la punta de ataque. Según el diario alemán 'Bild', Nick Woltemade no está contento con su situación en el Newcastle y el Atlético le ha 'echado el ojo' al alemán.

Nick Woltemade del Newcastle / DAVID CLIFF

Una posible salida de Sørloth podría posibilitar la incorporación de Woltemade al 'Atleti' para rivalizar la posición con Julián, incluso sustituirlo, si el argentino acaba fichando por el club blaugrana tras el Mundial.