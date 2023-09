Williams ataca al Getafe: "Es una vergüenza que se pierda tiempo así, esto no es fútbol"

Williams recriminó a Bordalás la pérdida de minutos de su equipo durante el partido El entrenador del Getafe recibió la tarjeta roja tras un altercado a pocos minutos del final del encuentro

El jugador del Athletic Club Iñaki Williams lamentó a la conclusión del partido frente al Getafe el comportamiento del equipo madrileño y especialmente de su técnico, José Bordalás, y subrayó que "es una vergüenza que se pierda tiempo así" porque "eso no es fútbol".

"Esto no forma parte del fútbol. Con la adrenalina a tope he ido a recriminarle. No me siento orgulloso de ello, pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera no me gusta nada", subrayó el delantero del equipo rojiblanco en los micrófonos de Movistar + en relación a la tangana que se formó alrededor del banquillo azulón en el tramo final.

"Sé que es cosa de él. En Primera todos le tenemos calado. Sabemos a lo que juega su equipo, es lícito, pero a muchos no nos gusta", añadió.

Ya sobre el encuentro, el mayor de los Williams destacó el "partidazo" que realizó el Athletic "a pesar de estar con uno menos" tras la expulsión de Oihan Sancet al borde del descanso. "Este es el camino y si seguimos así vamos a conseguir grandes cosas. A pesar de estar con diez nos hemos dejado la vida. Eso lo ha visto San Mamés y por eso nos lo ha agradecido al final. Ahora hay que hacer bueno este punto el sábado en el derbi, un partido importantísimo", concluyó el '9' del Athletic.