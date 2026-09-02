Vuelve el 'SuperDépor' a LaLiga: ¿por qué ha podido fichar a Aubameyang, Adama, Giménez, Casadó...?

Con el mercado de fichajes ya cerrado, no hay ninguna duda de que uno de los grandes ganadores de esta ventana de transferencias ha sido el Deportivo De A Coruña. El conjunto gallego, recién ascendido a Primera División, ha sido capaz de exprimir al máximo sus recursos económicos para construir una plantilla más que competitiva, con refuerzos de primer nivel.

No hay más que echar un vistazo al último día de mercado del Dépor. El conjunto gallego se reforzó sobre la bocina con dos nombres de primer nivel: José María Giménez y Marc Casadó.

Vayamos por partes. El central uruguayo, que ha llegado en calidad de cedido, no ha vivido sus mejores temporadas últimamente. Sin embargo, hay pocas dudas de que, si consigue recuperar su mejor versión, puede convertirse en un defensa de primer nivel para el Dépor. Su experiencia y jerarquía pueden ser dos factores diferenciales para el conjunto gallego.

Por su parte, Casadó fue la guinda del pastel para el Deportivo. El centrocampista catalán ya ha demostrado en momentos puntuales con el Barça que es capaz de rendir a un nivel muy alto en el centro del campo. De hecho, llegó a convertirse en una alternativa habitual e incluso en sustituto de Frenkie de Jong.

Casadó, cedido al Depor / X

Sin embargo, Casadó no ha logrado dar continuidad a ese rendimiento y el Barcelona consideró que lo mejor para su progresión era una cesión. El Dépor no dejó pasar la oportunidad y se ha hecho con un jugador de primer nivel. El centrocampista llega cedido con una opción de compra de 30 millones de euros, en una operación que supone un auténtico golpe de efecto para el conjunto gallego.

Pero esto no es todo. El Deportivo de A Coruña ha completado un mercado de fichajes de nota. Antes de las operaciones del último día, el conjunto gallego ya había cerrado incorporaciones más que interesantes y había conseguido atraer a futbolistas con experiencia en la élite europea como Aubameyang, Adama Traoré o Angeliño.

De hecho, basta con echar un vistazo al rendimiento del delantero gabonés en este inicio de temporada, con tres goles en las tres primeras jornadas, para entender el impacto que pueden tener este tipo de fichajes.

De esta manera, aunque seguramente el objetivo prioritario del Dépor sea, en primer lugar, lograr la permanencia en Primera División, lo cierto es que la plantilla invita a pensar que puede aspirar a cotas mayores e incluso luchar por las plazas europeas. Y es que ¿quién podía imaginar antes del verano que el Deportivo iba a contar con una plantilla con nombres como Aubameyang, Giménez o Marc Casadó? Tremendo.

¿Por qué ha podido fichar a estos jugadores?

El Deportivo ha podido permitirse un mercado de este calibre gracias, principalmente, al salto económico que supone su regreso a Primera y al músculo financiero que ha construido en los últimos años. El club coruñés llega a la élite con una situación económica mucho más saneada y con el respaldo de Abanca, que ha inyectado alrededor de 170 millones de euros desde que Juan Carlos Escotet asumió el control.

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Además, en 2026 se aprobó una nueva ampliación de capital de hasta 30,1 millones de euros, destinada a reforzar los fondos propios del club. Eso no significa que todo ese dinero pueda utilizarse directamente para fichajes, pero sí permite al Dépor mejorar su situación financiera y, con ello, su capacidad para operar dentro de los límites de LaLiga.