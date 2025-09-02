Lo que no se vio del cierre del mercado: cómo el Athletic fichó a Laporte, el 'troleo' del Betis al Sevilla y la noche más tensa en Madrid

El mercado de fichajes de verano parecía anestesiado conforme pasaban las horas. El cierra de las principales ventanas en Europa a las 20:00, obligó a muchos equipos a hacer los deberes antes de esa hora. Sin embargo, en los últimos 60 minutos la película cambio. En la sede de LaLiga empezaron a caer inscripciones, sobre todo de equipos que habían tenido emergencias, como el Sevilla o el Getafe; mientras algunas, como la de Aymeric Laporte, no aparecerán hasta horas -o días- después debido a las condiciones de traspaso internacional.

Laporte, de rumor del Madrid a volver a casa

Dos son los nombres que desataron la alegría, que fue por barrios. El primero el de Antony, en Triana, uno de los grandes fichajes de LaLiga, que inundó Sevilla de béticos mientras sus rivales buscaban el modo de inscribir a jugadores. Uno de los pretendidos en Nervión, Sofyan Amrabat, jugará en La Cartuja para el Betis. También estará presente en el próximo partido de Liga en San Mamés, ante el Alavés (sábado, 13), Aymeric Laporte.

El futuro del central fue una incógnita hasta última hora. No hubo una negociación fácil por detrás. Como pudo saber SPORT, su inscripción oficial en LaLiga se producirá en cuanto el ya exjugador del Al Nassr tenga el ‘ok’ de la Federación para su ‘transfer’, de carácter internacional. Es más, la propia web de la competición llegó a publicar una noticia sobre su incorporación después de que se convirtiese en agente libre, pero tuvo que borrarla.

Laporte vuelve a casa tras siete años fuera. El campeón de la Eurocopa 2024 con España se marchó a Arabia en agosto de 2023, cuando el Manchester City aceptó una oferta de 27 millones. Cinco años antes, el conjunto de Guardiola abonó al Athletic la cláusula de 65 millones del central, que llegó a sonar para el Real Madrid estos últimos meses. El conjunto blanco no quiso esperar, como sí ha hecho su club de origen, y optó por otros perfiles.

Del 'robo' de Amrabat a 'fiscalizar' al Sevilla

Mucho han cambiado las cosas en el fútbol de Sevilla en poco tiempo. La ciudad andaluza fue la gran animadora de las últimas horas de mercado, aunque por motivos bien distintos. Otrora, el Sevilla le restregaba sus Europa League al Betis, que se conformaba con el ‘manque pierda’ y el hecho de ser un equipo simpático. Hoy, el equipo sevillista no puede soñar ni con jugar las competiciones continentales en las que se ha asentado su archirrival.

Tanto han cambiado las tornas, que el Sevilla, antaño un cazatalentos de la mano de Monchi, vio cómo el Betis le quitaba de las narices el refuerzo de Amrabat y obligaba a Antonio Cordón, director de fútbol del equipo hispalense, a dar explicaciones sobre este y otros movimientos, como el fichaje de Alexis Sánchez. “Hemos recuperado 80 millones, es un buen mercado”, decía, generando el estupor en su afición, que había visto con resignación como su mejor jugador, Lukebakio, se ‘malvendía’ al Benfica por 20 millones fijos, más otros cuatro en variables y el 15% de una futura plusvalía en venta.

Oxígeno para el Sevilla, mientras eel Betis, que durante años ha estado echando cuentas para cada centavo, veía con regocijo a Cordón dando explicaciones, como se pudo ver en el reflejo de las oficinas vediblancas. Allí celebran el rendimiento deportivo bajo el mando de Pellegrini, que le ha dado un título y poder de negociación. Antony llega hasta 2030 después de haber encontrado su nueva vida ‘al final de la palmera’. En Nervión se conformaron con vender para sobrevivir.

Donde no cambian las cosas es en Vallecas. Da igual que el equipo se haya clasificado para la Conference, su regreso a Europa tras 25 años; o que sometiese al actual campeón de Liga, el Barça; e incluso que uno de sus baluartes, Jorge de Frutos, haya sido recompensado con la internacionalidad. Siempre hay un episodio conflictivo alrededor del equipo franjirrojo y en este mercado de fichajes no se ha producido una excepción.

Presa y Torres perseguidos en Vallecas y Getafe

Pasadas las 23:00 horas, a solo una hora para el cierre de mercado, Randy Nteka se plantaba en la Ciudad Deportiva del Rayo para ver en qué situación quedaba después del fichaje de Alemao como delantero centro. Al verse amenazado intentó forzar su salida, pero Presa le cerró las puertas, tanto literal como metafóricamente. El presidente del equipo madrileño mantuvo una discusión aún más encendida con el agente de Pathé Ciss.

“¡Escúchame, escúchame! Estamos muy cabreados!”, clamaba el representante a las puertas de las instalaciones del Rayo, a las que Presa pedía que entrase el indignado, para evitar que los medios allí concentrados captasen momentos que se repitieron en Getafe. Ángel Torres vendió a Christantus Uche al Crystal Palace por 20 millones y obtuvo el espacio salarial que necesitaba para darle ficha al resto de jugadores que hasta una hora antes del cierre estuvieron en el limbo.

“¡¿Qué más queréis?! Si están todos inscritos”, protestaba Torres, enfrentándose a la afición que se había concentrado a las puertas del Coliseum para ver qué sucedía con el futuro de uno de sus ídolos. Uche, el central o mediocentro que Bordalás transformó en su mejor goleador. Pasó de jugar en el filial de un equipo de regional a irse a la Premier. Una plusvalía récord pocas veces vista de la que se ha beneficiado el Moralo y el Ceuta, sus anteriores clubes.

Aunque el mercado haya cerrado la persiana, la legalización de la documentación todavía provocará que, como en el caso de Laporte, asomen una decena de operaciones que aún no figuran en el portal oficial de LaLiga. Como la de Manor Solomon, jugador israelí que fichó por el Villarreal, cedido por el Tottenham, el último movimiento que era oficial ya bien entrada la madrugada. Fichaje que ha causado ruido, por las publicaciones del nuevo efectivo del ‘Submarino Amarillo’ a favor de las actuaciones de su ejército en Gaza. Un jugador validado provisionalmente, como Vencedor (Levante), Becker (Osasuna), o Livakovic (Girona) que prolongaron más de la cuenta una noche que empezó tranquila y terminó agitada. Como mandan los cánones de un buen mercado de fichajes.