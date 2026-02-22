Villarreal - Valencia: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Villarreal y Valencia se enfrentan hoy domingo 22 de febrero en el Estadio de la Cerámica en el partido de la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Valencia y dónde ver el partido en España.

Así, pues, estando ubicado en el tercer lugar de la clasificación, el submarino amarillo ha sido uno de los mejores equipos de la temporada, algo que reconoce el propio Marcelino García Toral. "En la primera vuelta hemos hecho finalmente 44 puntos, que creo que es una salvajada", consideró después de derrotar al Levante.

Tal descripción es adecuada para la campaña que han realizado los groguets, quienes se aferran a su posible clasificación a Champions League más que nunca, incluso a pesar de las derrotas que han experimentado ante el Getafe y el Real Madrid en las últimas cinco jornadas y de bajas persistentes como las de Gerard Moreno y Juan Foyth.

Por su parte, el Valencia se enfrenta a unos desafíos muy diferentes ya que, incluso habiéndose impuesto en el derbi valenciano en la última fecha, los de Carlos Corberán están peligrosamente cerca de los puestos rojos, sobre todo tras las previas derrotas ante el Betis y el Real Madrid que lo encadenaron a la parte baja.

Asimismo, los murciélagos cuentan con cinco ausencias para la disputa, entre las que se incluyen Diego López, Rubo, Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala y Dimitri Foulquier, este último siendo el más sensible hasta el punto de abrir las puertas al fichaje del argentino Renzo Saravia, quien fue llamado para ayudar al Valencia a cerrar la temporada.

HORARIO DEL VILLARREAL - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Villarreal y Valencia, correspondiente a la Jornada 25 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 22 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VILLARREAL - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Valencia se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Fútbol 1.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.