Villarreal - Real Sociedad: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Villarreal y Real Sociedad se enfrentan hoy viernes 20 de marzo en el Estadio de la Cerámica en el partido de la Jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Real Sociedad y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los dirigidos por Marcelino García Toral continúan asentados en los puestos de Champions League, incluso a pesar de su reciente empate con el Deportivo Alavés (1-1), sobre todo porque sus últimos tres enfrentamientos en casa han reportado victorias para los groguets.

Sin embargo, los puntos dejados ante los albiazules causaron parciales estragos entre los seguidores del submarino amarillo, por lo que Marcelino explicó: "Es un buen resultado para nosotros. Hemos concedido muy poco en defensa, pero a nivel desborde nos ha costado bastante y nos hubiese gustado tener el balón y un poco más de control del que hemos tenido. Vinimos con la intención de ganar y luego el partido se ha ido igualando. Ha sido intenso, difícil de ver para los espectadores y muy competido”.

Por su lado, el conjunto de Pellegrino Matarazzo viene de una victoria, pero no ha sido suficiente para ayudarles a romper la barrera que los separa de los puestos de clasificación a torneos europeos. Actualmente, los realistas están en el séptimo lugar de la tabla a 3 puntos del Celta de Vigo; una diferencia motivada por la incapacidad de los ahora visitantes de encadenar varias victorias consecutivas.

Aun así, la Real Sociedad ha mostrado resultados positivos fuera de casa, logrando ganar tres de sus últimos cinco partidos lejos de Anoeta. Asimismo, las últimas veces que visitaron Villarreal lograron extraer un empate y una victoria, por lo que el combinado urdinak mantiene esperanzas de seguir luchando, al menos por los momentos, por el escaño de Conference League.

HORARIO DEL VILLARREAL - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Villarreal y Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy viernes 20 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VILLARREAL - REAL SOCIEDAD DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Real Sociedad se podrá ver en directo y online a través de DAZN en abierto, Movistar LaLiga y Teledeporte.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.