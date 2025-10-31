LALIGA
Villarreal - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
A qué hora y dónde ver el Villarreal - Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports
Villarreal y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 1 de noviembre en el Estadio de la Cerámica en el partido de la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Marcelino García Toral llegará a la disputa luego de haber derrotado al Valencia (2-0), empatado con el Betis (2-2), perdido ante el Real Madrid (3-1) y empatado con la Juventus (2-2), por lo que se ubica en el tercer lugar de la tabla con 20 puntos y +8 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Íñigo Pérez registraron una victoria sobre el Deportivo Alavés (1-0), una victoria sobre el Levante (3-0), una victoria sobre la Real Sociedad (1-0) y una derrota frente al Sevilla (1-0), de manera que están en el puesto número 7 con 14 puntos y +2 en el diferencial de goles.
De igual forma, el Villarreal se prepara para enfrentarse al Espanyol y al Mallorca en las próximas fechas de la liga, mientras que el Rayo Vallecano se topará con el Real Madrid y el Oviedo.
HORARIO DEL VILLARREAL - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Villarreal y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 1 de noviembre a las 14:00 (CET) en España.
DÓNDE VER VILLARREAL - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
