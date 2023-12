El Villarreal de Marcelino afronta su primer gran desafío

La visita de la Real Sociedad supone el primer enfrentamiento del técnico asturiano contra un rival de la zona noble de la clasificación Los 'groguets' todavía no conocen la derrota en los cinco primeros partidos con Marcelino al mando

Desde que Marcelino regresó a La Cerámica, el Villarreal parece otro equipo. La mano del técnico asturiano no ha tardado en notarse y, tras la disputa de sus cinco primeros partidos -dos en Liga, dos en Europa League y uno en Copa del Rey- todavía no conoce la derrota. También es cierto que, hasta la fecha, el conjunto 'groguet' no se ha enfrentado con ningún rival instalado en la parte noble de la clasificación.

La visita de la Real Sociedad se presenta como la primera gran piedra en el camino para Marcelino. El conjunto 'txuri-urdin' llega a La Cerámica como sexto clasificado de LaLiga EA Sports, además de como gran revelación de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Conseguir los tres puntos ante tan temible rival supone un golpe de autoridad, ya que supondría derrotar al primer gran 'coco' en la segunda etapa del asturiano y permitiría seguir escalando posiciones para adquirir una distancia sideral con la zona roja.

El partido tampoco será un camino de rosas para Imanol Alguacil. La ajustada victoria ante el Andratx (0-1) en la eliminatoria copera supuso un toque de atención, y una derrota en La Cerámica supondría perder comba en la pelea por los billetes europeos, que esta temporada están más caros que nunca. Además, los donostiarras habían cosechado dos empates consecutivos antes del partido de Copa, uno en Champions ante el Salzburgo y otro en Liga ante Osasuna, por lo que existe cierta urgencia por recuperar sensaciones.

Ausencias notables en ambos conjuntos

El duelo, por lo tanto, se presenta como un posible punto de inflexión tanto para Villarreal como para Real Sociedad, y ambos lo afrontan lamentando notables ausencias.

Por la parte de los 'groguets', son baja segura los habituales lesionados Yeremy, Denis Suárez y Mandi, lista a la que esta semana se han sumado Comesaña y Alberto Moreno. La otra cara de la moneda la constituyen Parejo, Sorloth y Baena, que regresan a la convocatoria.

Los 'txuri-urdin', por su parte, parecen menos lastrados por las lesiones, ya que tan solo lamentan las bajas de Barrenetxea y Cho. Sin embargo, Oyarzabal también se cae de la convocatoria como consecuencia de su reciente paternidad.

Alineaciones probables

Villarreal: Jorgensen, Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza; Parejo, Capoue; Álex Baena, Altimira; Gerard Moreno, Morales.

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Aritz, Zubeldia, Tierney; Zubimendi; Kubo, Brais, Merino, Zakharyan; Sadiq.

Árbitro: Melero López (andaluz).

Estadio: La Cerámica.