Villarreal - Mallorca: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Villarreal se encuentra en el tercer lugar de la tabla en este primer tercio de temporada

El Villarreal se encuentra en el tercer lugar de la tabla en este primer tercio de temporada / SPORT

Ronald Goncalves

Villarreal y Mallorca se enfrentan este sábado 22 de noviembre en el Estadio de la Cerámica en el partido de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Mallorca y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Marcelino García Toral llegará a la disputa luego de haber vencido al Espanyol (2-0), vencido al Rayo Vallecano (4-0), vencido al Valencia (2-0) y empatado con el Betis (2-2), por lo que se ubica en el tercer lugar de la tabla con 26 puntos y +14 en el diferencial de goles.

Informe | Los seis españoles del Villarreal que sueñan con jugar el Mundial

Por su parte, los comandados por Jagoba Arrasate registraron una victoria sobre el Getafe (1-0), una derrota ante el Betis (3-0), un empate con el Betis (1-1) y una victoria sobre el Sevilla (3-1), de manera que están en el puesto número 15 con 12 puntos y -6 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL VILLARREAL - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Villarreal y Mallorca, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 22 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VILLARREAL - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Mallorca se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

