Villarreal - Mallorca: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
Villarreal y Mallorca se enfrentan este sábado 22 de noviembre en el Estadio de la Cerámica en el partido de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Mallorca y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Marcelino García Toral llegará a la disputa luego de haber vencido al Espanyol (2-0), vencido al Rayo Vallecano (4-0), vencido al Valencia (2-0) y empatado con el Betis (2-2), por lo que se ubica en el tercer lugar de la tabla con 26 puntos y +14 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Jagoba Arrasate registraron una victoria sobre el Getafe (1-0), una derrota ante el Betis (3-0), un empate con el Betis (1-1) y una victoria sobre el Sevilla (3-1), de manera que están en el puesto número 15 con 12 puntos y -6 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL VILLARREAL - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Villarreal y Mallorca, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 22 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL VILLARREAL - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Mallorca se podrá ver en directo y online a través de DAZN.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
