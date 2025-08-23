Villarreal - Girona: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Villarreal y Girona se enfrentan este domingo 24 de agosto en el Estadio de la Cerámica en el partido de la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Girona y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Marcelino García Toral llegará a la disputa luego de haber derrotado al Oviedo (3-0), por lo que se ubica en la zona alta de la tabla con 3 puntos y +2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Míchel registraron una derrota frente al Rayo Vallecano (3-1) en su debut de la campaña, de manera que están entre los últimos puestos con 0 puntos y -2 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que ambos clubes se encuentran con un historial bastante disparejo, siendo que el Villarreal se ha impuesto en siete de los últimos nueve enfrentamientos que han tenido. La última victoria de los albirrojos contra los groguets data de 2023, y es la única que registran en los últimos siete años.

De igual forma, el Villarreal se prepara para enfrentarse al Celta de Vigo, al Atlético de Madrid, al Osasuna y al Sevilla en las próximas fechas de la liga, mientras que el Girona se topará con el Sevilla, el Celta de Vigo, el Levante y el Athletic Club.

HORARIO DEL VILLARREAL - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Villarreal y Girona, correspondiente a la Jornada 2 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 24 de agosto a las 19:30 (CET) en España.

DÓNDE VER VILLARREAL - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Girona se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.