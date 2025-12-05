Villarreal - Getafe: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Villarreal y Getafe se enfrentan este sábado 6 de diciembre en el Estadio de la Cerámica en el partido de la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Getafe y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Marcelino García Toral llegará a la disputa luego de haber derrotado a la Real Sociedad (3-2), derrotado al Mallorca (2-1), derrotado al Espanyol (2-0) y derrotado al Rayo Vallecano (4-0), por lo que se ubica en el tercer lugar de la tabla con 32 puntos y +16 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por José Bordalás registraron una victoria contra el Elche (1-0), una derrota ante el Atlético de Madrid (1-0), una derrota ante el Mallorca (1-0) y una victoria contra el Girona (2-1), de manera que están en el puesto número 7 con 20 puntos y -2 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL VILLARREAL - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Villarreal y Getafe, correspondiente a la Jornada 15 de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado 6 de diciembre a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VILLARREAL - GETAFE DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Getafe se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.