Villarreal - Deportivo La Coruña: horario y dónde ver hoy el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Villarreal y Deportivo La Coruña se enfrentan hoy sábado 5 de septiembre en el Estadio de la Cerámica en el partido de la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Deportivo La Coruña y dónde ver el partido en España.

Los groguets vuelven a disputar una fecha en casa después de un inicio muy por debajo de las expectativas ya que, tras empatar con el Racing de Santander y con el Atlético de Madrid, sufrieron una derrota contra el Deportivo Alavés, quedándose en las cercanías de la zona de descenso sin todavía haber sumado su primera victoria.

Respecto a la reciente ocasión perdida, Íñigo Pérez, entrenador del submarino amarillo, declaró: “Cualquier derrota siempre es dolorosa. Veníamos en una línea ascendente con conceptos e ideas que iban calando. Hemos tenido muchas ocasiones y no hemos acertado. La vista deber ir en aquello que nos está penalizando en los tres partidos”.

“Estoy tranquilo con el proceso porque estoy contento con los jugadores y con su actitud, pero no con los resultados. El fútbol es fútbol y tengo la máxima responsabilidad con el club, pero no le temo”, agregó.

En una tónica más positiva, los herculinos también han conseguido dos empates, pero los han acompañado de una conquista sobre el Valencia que volvió a contar con Pierre Emerick Aubameyang como protagonista, siendo uno de los tres anotadores que ayudaron al Deportivo a conseguir su primera victoria.

"Me quedo con los tres puntos, que es de lo que va esto y lo que todos queremos. Fue un partido muy trabajado, en una situación en la que hemos merecido la victoria. A partir de ahí, sabiendo la dificultad que tiene la Primera División, en cada error te penalizan. Importante sumar de tres, pero sabiendo que queda mucho por delante", compartió el técnico Antonio Hidalgo.

HORARIO DEL VILLARREAL - DEPORTIVO LA CORUÑA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Villarreal y Deportivo La Coruña, correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 5 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VILLARREAL - DEPORTIVO LA CORUÑA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Deportivo La Coruña se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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