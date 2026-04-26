Villarreal - Celta de Vigo: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Villarreal y Celta de Vigo se enfrentan hoy domingo 26 de abril en El Sadar en el partido de la Jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Villarreal - Celta de Vigo y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los groguets, incluso sin lograr el rendimiento extraordinario que les permitió ubicarse en el podio de la temporada, se mantienen en puestos clasificatorios a Champions League, posicionándose cinco puntos por encima del Atlético de Madrid y 13 del Betis, virtualmente asegurando su presencia en la próxima edición del torneo continental.

Sin embargo, Marcelino García Toral es consciente de las últimas irregularidades en el terreno de juego de parte de la plantilla, tanto que elogió el trabajo del Oviedo en su más reciente empate. "Generamos menos de lo que podemos y debemos: si un equipo mereció ganar, fue el Oviedo", reconoció, haciendo una reflexión que debería servir para evitar repetir los desaciertos en esta nueva jornada.

Por otra parte, el Celta de Vigo está codo con codo con el Getafe de cara a adjudicarse un boleto hacia la Conference League, pues ambos comparten la misma cantidad de puntos (44) y, por lo tanto, cada nueva fecha es una contienda vital en donde cada unidad cuenta para lograr la hazaña.

No obstante, el combinado de Claudio Giráldez viene de dos derrotas en liga y ser eliminado pavorosamente en Europa League por el Friburgo de Alemania, lo cual ha hecho mella en su estado anímico, mas la meta no cambia ni un ápice. “Estamos encantados de estar en esa pelea. Sabíamos que iba a ser complicado. El calendario lo iguala todo a final de temporada. Hemos tenido una racha que hemos sumado muchos puntos y nos hemos distanciado un poquito, pero sabíamos que la lucha por Europa estará hasta el final”, explicó el entrenador.

HORARIO DEL VILLARREAL - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Villarreal y Celta de Vigo, correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 26 de abril a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VILLARREAL - CELTA DE VIGO DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Celta de Vigo se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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