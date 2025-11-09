La vida privada de Claudio Giráldez: Una pérdida cercana y el duro camino a Primera del entrenador más joven de LaLiga

Este domingo el Barça cierra la jornada 12 de Primera División y a partir de mañana los futbolistas convocados por sus selecciones nacionales se unirán a sus compatriotas para disputar el último parón de selecciones del año 2025, aunque todavía quedará un último, a finales del mes de marzo. A las 21 horas, los jugadores de Hansi Flick se enfrentarán al Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos, a la espera de mejorar la versión mostrada en el último encuentro en Brujas e irse esta semana y media sin competición con sensaciones renovadas.

Enfrente se encontrarán al 13º clasificado de LaLiga, entrenados por el técnico más joven de la competición, junto con el entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, con 37 años, los mismos que Robert Lewandowski y uno menos que su jugador emblema, Iago Aspas. La historia del pontevedrés es digna de ser explicada, ya que no ha disfrutado del camino recto de muchos otros compañeros de profesión y ha tenido que batallar para llegar al lugar que ocupa, al frente del banquillo de su Celta.

Trayectoria de Claudio Giráldez

Claudio Giráldez González (1988) fue jugador profesional, lateral zurdo, y llegó a disputar partidos con la sub 19 española, aunque su etapa internacional tan solo fue de cuatro partidos. En cuanto a clubes, salió del filial del Real Madrid en dirección al fútbol base del Atlético, antes de pasar al Pontevedra, después el Ourense, el Coruxo y, finalmente, el Porriño, antes de colgar las botas en 2019.

Claudio Giráldez en las categorías inferiores del Real Madrid. / ·

Poco después inició su etapa como entrenador del fútbol base del Celta, aunque posteriormente probó suerte como técnico del club regional Gran Peña, antes de regresar al Juvenil A celeste. Entre 2022 y 2024 se hizo cargo del Celta B antes de dar el salto a Primera División con su ascenso al primer equipo en marzo de ese mismo año, tras la destitución de Rafa Benítez.

Una vida marcada por la muerte de su padre

Aunque hace tan solo un año y medio que los aficionados a la primera categoría del fútbol español conocen a Giráldez, el de Pontevedra guarda una historia de superación que es digna de ser contada. A los 13 años se marchó de su tierra natal para perseguir su sueño de algún día llegar a ser profesional del fútbol y se trasladó a Madrid para integrarse en el fútbol base, una decisión que le resultó sencilla dado su objetivo, con la madurez necesaria de comprender que solamente podría ver a sus padres los fines de semana.

La pasión que tiene por el fútbol le viene por parte de su tío, Pepe Lemos, quien jugó tanto para el Celta (1979-1986), como para el Valladolid (1986-1992) y que la temporada pasada fue homenajeado en el partido que enfrentó a ambos equipos, tras su defunción el año 2023.

Pepe Lemos jugando contra el Barça, con Ernesto Valderde en imagen. / Miguel Moreno

Sobre sus progenitores, en una entrevista con 'Relevo' reveló que su padre trabajaba muchas horas y que su madre puso en 'stand by' su vida profesional al nacer él. Además, también tiene una hermana, Susana, con quien recuerda estudiar durante su infancia.

El mayor golpe de su vida fue la muerte de su padre, en verano de 2013, un momento en el que se da cuenta de la necesidad de aportar en la economía familiar ante la imposibilidad de su madre de encargarse de todos los gastos: "Yo vivía muy como un futbolista que vives con un sueldo bueno y cómodo. Pero me doy cuenta que tengo que ayudar, alguna hipoteca y tal de mi padre... tengo que echar una mano a mi madre", apuntaba el técnico a 'El Desmarque'.

Mouriño, Giráldez y Garcés, en el acto de renovación del técnico. / Pablo H. Gamarra

Con una carrera ya en el ocaso y unos ingresos cada vez menores, Giráldez tuvo que buscarse el jornal en aspectos más allá de dar pases al balón, como en la gestión de becas en Estados Unidos, sus primeros pinitos como entrenador o como coordinador. Sin embargo, también tuvo que salir del mundo del fútbol y buscarse el jornal en otro sector, el de la venta de seguros, una etapa en la que también ayudaba en empresas de sus amigos para conseguir dinero y ayudar a la familia. E incluso fue "periodista en prácticas".

Ahora, Giráldez tiene mujer y dos hijas pequeñas, aunque es receloso de mostrar su vida privada en público. De hecho, es una persona muy alejada del perfil de estrella del fútbol que tienen otros jugadores o entrenadores de Primera y ha revelado que vive en la misma casa que vivía antes de saltar a la fama y que vendió su coche porque el club les da uno a los jugadores y cuerpo técnico.