Velasco Carballo muestra su rotunda repulsa a palabras 'malintencionadas' de Mateu Lahoz

Carlos Velasco Carballo, expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), expresó este lunes su "más rotunda repulsa hacia insinuaciones tan dañinas y malintencionadas como las realizadas últimamente por una persona que ha sido compañero arbitro durante tantos años", en alusión a Antonio Mateu Lahoz.

En un escrito remitido a EFE, Velasco Carballo añade que es "una pena ver cómo TODOS SUS COMPAÑEROS en activo han emitido un comunicado reprobando su actitud de odio hacia la organización arbitral y hacia sus ex compañeros".

"Como dice literalmente el escrito de los árbitros:'..Cabe recordar que dicho excolegiado ejerció toda su carrera en la época a la que hace referencia, obteniendo unos resultados de sobra por todos conocidos. Por ese motivo, le invitamos a que, si sabe algo que nosotros desconozcamos, acuda a la mayor brevedad posible a la Justicia para trasladar toda esa información y aclarar cuanto antes las dudas que vierte sobre nuestro colectivo en lugar de alimentarlas a través de sus intervenciones públicas deshonestas y maliciosas', añade.

Velasco Carballo, que presidió el CTA entre 2018 y 2021, después de 30 años como árbitro, y ahora forma parte del equipo directivo arbitral de la UEFA, respondió de esta forma a las palabras del excolegiado Antonio Mateu Lahoz, comentarista de radio y televisión, quien cuestionó el funcionamiento y la limpieza del arbitraje tras elogiar la actuación del colegiado De Burgos Bengoechea en el Atlético de Madrid-Barcelona.

"Es una lástima para él en este caso no haber sido cliente de Javier Enríquez Romero, porque aquellos que fueron clientes, hoy en UEFA les va mucho mejor y es una lástima que el continente europeo no disfrute de arbitrajes como los de Ricardo de Burgos Bengoetxea. Desde la llegada en este caso de Carlos Velasco Carballo la verdad es que les va mucho mejor. Al final son cosas que nos llaman mucho la atención", en alusión al caso Negreira, investigado judicialmente por los pagos del BArcelona a este y los servicios de su hijo Javier a los árbitros.

Estas palabras de Mateu fueron respondidas por los árbitros y el CTA, quienes mostraron "su más absoluta repulsa" porque vinculan "los logros deportivos de nuestros árbitros a aspectos extradeportivos y se encuentran judicializados en este momento".

El Comité recordó que Mateu ejerció toda su carrera en la época a la que hace referencia, obteniendo resultados de sobra por todos conocidos", y agregó también que "es una lástima" ver cómo alguien con quien compartieron "vestuario durante tantos años intenta generar odio y desprestigiar al que fue su colectivo".

Este domingo, Mateu respondió en la Cadena Cope a la reacción de sus excompañeros. "No entiendo por qué se pusieron nerviosos el otro día. A mí no me entrenó, he tenido mi ayuda psicológica. Tengo entendido que entrenó a Velasco Carballo, no tengo pruebas, pero son dimes y diretes", dijo al ser cuestionado por si había estado a las órdenes del hijo de José María Enriquez Negreira, exvicepresidente del CTA.