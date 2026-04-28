El VAR, obligado a cambiar en el fútbol español: "Algo no funciona"

El debate sobre la aplicación del VAR en el fútbol español ha alcanzado un punto crítico. Las polémicas arbitrales de las últimas jornadas, como lo sucedido en Vallecas en el 3-3 entre Rayo Vallecano y Real Sociedad, han reavivado una discusión que ya no solo pertenece a aficionados, sino que ha trascendido hasta jugadores, entrenadores y dirigentes. El consenso es cada vez más evidente: el sistema necesita una revisión profunda.

Uno de los focos principales está en el tiempo de revisión. La idea de limitar la duración de las decisiones en el VAR ha ganado fuerza tras las reflexiones de Iñigo Pérez el pasado domingo, que dejó una propuesta clara: "Si una jugada necesita varios minutos para decidirse, difícilmente puede considerarse un error manifiesto. Igual habrá que poner un tiempo límite… un minuto", sugirió el técnico, convencido de que alargar las revisiones genera más dudas que certezas.

Rayo Vallecano - Real Sociedad | La acción de penalti del Rayo Vallecano / LALIGA

Eder Sarabia, entrenador del Elche, se sumó a las palabras de Iñigo, cuestionando la aplicación actual del sistema pese a defender su enorme potencial: "El VAR es una herramienta maravillosa que no estamos usando bien. Sería un acierto poner un límite de tiempo y que no se pueda estar cuatro o cinco minutos para ver una jugada". Una crítica que refleja el sentir creciente en los banquillos del fútbol español.

Desde los despachos, el mensaje es similar. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha reconocido públicamente que "hay que cambiar muchas cosas" porque "algo no está funcionando". El dirigente apuesta por un modelo más cercano al Football Video Support (FVS), donde los entrenadores puedan solicitar revisiones, y no depender exclusivamente de la sala VOR.

Javier Tebas, atendiendo a los medios de comunicación / EUP

Además, LaLiga ya trabaja en la implantación del fuera de juego automático a partir de la próxima temporada, una evolución del sistema actual que eliminaría la intervención manual en el momento del golpeo del balón. Según Tebas, el modelo semiautomático actual "es un engañabobos" y no ha resuelto los problemas de credibilidad.

Otro de los cambios previstos pasa por la profesionalización del colectivo arbitral en el VAR. La Real Federación Española de Fútbol pretende reforzar los criterios de selección, apostando por la meritocracia y evitando que la sala de videoarbitraje sea un destino final para colegiados en declive. También se estudia la incorporación de inteligencia artificial para evaluar el rendimiento arbitral y designar a los colegiados en función de su nivel.

El trasfondo de todas estas medidas es claro: recuperar la credibilidad. El uso del VAR, lejos de reducir la polémica, ha generado en muchos casos una sensación de confusión e injusticia. La falta de uniformidad en los criterios, las largas revisiones y la intervención excesiva han provocado que el sistema esté más cuestionado que nunca.

La RFEF y LaLiga coinciden en la necesidad de actuar, aunque muchas de las reformas dependerán de la aprobación de la FIFA y la IFAB. Mientras tanto, el fútbol español se enfrenta a un momento clave para reconducir el papel y el funcionamiento de la tecnología en el arbitraje.