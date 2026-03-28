Valverde no será el último: LaLiga se prepara para una escabechina en los banquillos

Con la temporada todavía en curso y mucha tela que cortar en todos los aspectos, los clubes empiezan a sentar las bases de los nuevos proyectos. Aunque muchos equipos todavía desconocen en qué categoría jugarán la próxima campaña, si participarán en competiciones europeas o si mantendrán la plantilla actual, las direcciones deportivas ya trabajan intensamente en la construcción de los proyectos del próximo curso.

En ese sentido, la vía más sencilla para que los clubes cambien el rumbo de las cosas son los entrenadores. Los técnicos siempre han sido la pieza más fácil de mover y, a menudo, suelen cargar con la responsabilidad de los momentos difíciles, pero, en cambio, comparten el protagonismo en las etapas de éxito de los equipos.

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Si nos centramos en LaLiga, todo apunta a que se avecina un auténtico terremoto en los banquillos de la Primera División. Con situaciones muy diferentes, algunos técnicos buscan nuevas oportunidades y otros están cuestionados por su rendimiento en los clubes actuales, varios entrenadores podrían cambiar de destino el próximo verano. Desde SPORT repasamos los preparadores que podrían cambiar de aires el 30 de junio.

José Bordalás (Getafe) Los caminos de Getafe y Bordalás apuntan a separarse este junio. El alicantino acaba contrato y la sintonía con el club presidido por Ángel Torres no es la idónea para prolongar su vínculo. Desavenencias con la dirección deportiva, encabezada por el exfutbolista Toni Muñoz, en materia de fichajes han erosionado la relación entre la entidad y el entrenador. La Premier League se ha interesado por él, y llegó a surgir algún rumor que le colocaba en el banquillo del Crystal Palace.

Ernesto Valverde (Athletic Club) Ernesto Valverde no continuará en el banquillo del Athletic Club la próxima temporada. Así lo anunció el técnico extremeño en un vídeo difundido por el club de Ibaigane en sus redes sociales. El 'Txingurri' finalizaba contrato este mes de junio y, tras "haber madurado mucho la decisión" ha optado por no seguir en el cargo. El míster de los rojiblancos, censurado este curso por el rendimiento del equipo, reconoció que el plan de dejar el Athletic no viene de ahora, sino que es algo que llevaba tiempo pensando. "Es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo. También está hablado con el club", admitió. El problema es ahora de Jon Uriarte o el presidente que salga electo de los comicios de mayo. Edin Terzic, Andoni Iraola, Iñigo Pérez, Sarabia o Marcelo Bielsa son los nombres que han sonado para ocupar el banquillo de San Mamés

Álvaro Arbeloa (Real Madrid) Los resultados y la gestión de un vestuario incendiado dictarán si Álvaro Arbeloa tiene futuro o no en el Real Madrid. El técnico lo sabe y desde el primer segundo ha explotado su madridismo, intentando quedar bien con gestos y palabras con los rectores blancos. Su buena relación con Florentino Pérez ha sido su aval y podría servir como garantía de continuidad. Pero con el constructor nunca se sabe. La opción de Jürgen Klopp le seduce, más aún viendo cómo le ha funcionado al Barça la vía alemana.

Los posibles movimientos en los banquillos de Primera / MARC CREUS

Diego Simeone (Atlético de Madrid) Pese a los rumores surgidos en las últimas semanas, que ponían en duda su continuidad en el Atlético de Madrid e incluso lo situaban en la órbita de otros grandes clubes del fútbol europeo como el Inter de Milán, todo apunta a que Diego Simeone seguirá liderando el proyecto rojiblanco. Según informa el Diario 'AS', el técnico argentino continuará como máximo responsable del equipo madrileño durante la temporada 2026-27. Tanto el club como el entrenador ya han mantenido conversaciones y existe un acuerdo total para continuar con su vínculo, al menos, una campaña más y cumplir su contrato.

Iñigo Pérez (Rayo Vallecano) No atraviesa el Rayo Vallecano su mejor momento. Aunque los resultados en la Conference League están acompañando, la situación en LaLiga es muy distinta: el equipo se encuentra en puestos de descenso y las dudas empiezan a aflorar. Iñigo sorprendió desde su llegada por su juventud y su buen hacer en el banquillo. Su estilo se ha caracterizado por una propuesta valiente y ofensiva, una apuesta ambiciosa que ilusionó a la afición y que ahora empieza a traducirse en ofertas para dar el salto al extranjero. Sin ir más lejos, su nombre ha sido señalado como posible sustituto de Iraola en el Bournemouth.

Marcelino (Villarreal) Los éxitos de las últimas temporadas son, en gran medida, responsabilidad de Marcelino. Fiel a su innegociable 4-4-2, el técnico asturiano ha dotado al Villarreal de una identidad reconocible y competitiva, que le ha permitido pelear por los puestos europeos año tras año. En el club ‘groguet’ no existe descontento alguno con su figura, al contrario, su trabajo ha despertado el interés de varios clubes, y las ofertas no han dejado de multiplicarse gracias a sus resultados al frente del conjunto castellonense. De hecho, Marcelino ha sido vinculado en varias ocasiones con el Atlético de Madrid. El asturiano ha sonado como posible relevo de Diego Simeone en la entidad rojiblanca y, sin lugar a dudas, está más que capacitado para asumir un banquillo de ese nivel y competir por todos los títulos.

Míchel (Girona) "La liga inglesa es espectacular. El salto es importante por el idioma. Me estoy formando en eso también por si algún día surge la oportunidad.Es una experiencia que me gustaría vivir". Estas palabras hicieron saltar todas las alarmas sobre el futuro de Míchel en el Girona. Y es que el técnico madrileño tiene contrato únicamente hasta el final de la presente temporada. Aunque su etapa al frente del conjunto catalán está siendo, como mínimo, exitosa —logró el ascenso a Primera División y firmó una histórica clasificación para la Champions League—, el desgaste acumulado en las últimas temporadas, peleando incluso por evitar el descenso, unido a las atractivas ofertas que pueden llegar desde el fútbol europeo, podría abrir la puerta a una nueva aventura en su carrera.