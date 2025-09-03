¡Ernesto Valverde, sancionado con cuatro partidos!

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este miércoles varias sanciones correspondientes a la tercera jornada de LaLiga EA Sports, entre las que destaca la suspensión de cuatro partidos impuesta a Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club. La decisión se produce a raíz de la expulsión del técnico en el encuentro disputado en el estadio de La Cartuja frente al Real Betis, en el que el conjunto vizcaíno se impuso por 1-2.

Según el acta arbitral, Valverde fue expulsado en el minuto 99 por protestar de manera reiterada y ostensible una decisión del colegiado Isidro Díaz de Mera, abandonando la zona técnica con gestos visibles de desacuerdo. Posteriormente, el árbitro consignó que el técnico aplaudió en señal de desaprobación hacia su actuación.

"CONDUCTAS DE MENOSPRECIO"

El Comité ha considerado estos hechos merecedores de un castigo dividido en dos apartados: dos partidos de suspensión por protestas (artículo 52 en conexión con el 127 del Código Disciplinario) y otros dos por conductas de menosprecio hacia el equipo arbitral (artículo 124).

La resolución también afecta a Alex Padilla, que se encontraba en el banquillo como suplente. En los minutos añadidos del mismo encuentro, el portero lanzó un balón al terreno de juego con la finalidad de interrumpir el juego tras el tanto del Betis que redujo la ventaja visitante.

El árbitro reaccionó mostrando la tarjeta roja directa, y el Comité ha aplicado el artículo 107.2 del Código Disciplinario, que establece sanciones por retrasar la reanudación del juego de manera antideportiva. En consecuencia, Padilla deberá cumplir tres partidos de suspensión.

Con estas decisiones, el Athletic Club afrontará las próximas jornadas de LaLiga sin la presencia de su entrenador en el banquillo y sin uno de sus porteros suplentes disponibles. Las sanciones entran en vigor de manera inmediata y podrán ser recurridas a los órganos correspondientes de la propia Federación.