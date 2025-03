Valverde responde tajante a Ancelotti: "Nosotros no tendríamos que haber jugado unos cuantos"

El Real Madrid alzó la voz para avisar que de volver a tener un partido de LaLiga menos de 72 horas después de haber jugado en Champions, no se presentará en el mismo. Un aviso que ha sido recogido por todo el mundo del fútbol español y al que no le han tardado en llegar las respuestas.

Las primeras, de los equipos que compiten en Europa League, como el Betis y el Athletic Club, quienes no han visto respetada esta norma en toda la temporada, puesto que la segunda competición europea se juega en jueves, lo que hace prácticamente imposible de poder respetar la misma.

Pellegrini ya respondió a Ancelotti y al club blanco tras la victoria del Betis en Butarque y Ernesto Valverde hizo lo propio tras el partido del Athletic Club en Sevilla.

"Entonces nosotros no tendríamos que haber jugado unos cuantos. Nosotros jugamos los jueves en Europa, normalmente a las nueve de la noche y terminamos a las once. No son 72 horas de descanso. Hemos jugado un día a las nueve y después el domingo a las dos de la tarde" explicó el 'Txingurri' que no dudó en replicar al periodista tras la pregunta.

"Esa pregunta me la haces porque es el Madrid. Pasa normalmente, simplemente es la resonancia que tiene porque lo ha dicho el Madrid. Es verdad que su partido contra el Villarreal podría haber sido hoy, pero depende de las televisiones. Lo tiene que resolver la Liga. A la Real Sociedad, al Betis y a nosotros nos ha pasado toda la temporada" aseguró.

Además, Valverde aprovechó para manifestar su malestar por los horarios de la jornada 30 de liga. El Athletic Club visitará el estadio de La Cerámica el domingo 6 de abril a las 21:00 horas, antes de viajar a Glasgow para medirse al Rangers el siguiente jueves en la ida de los cuartos de final de la Europa League.

“Hay veces que nos perjudican, nosotros vamos a jugar con el Villarreal y nos quitan un día de descanso. Es incomprensible porque es beneficioso para el fútbol español que los equipos vayan pasando rondas” manifestó sobre dicha situación.