Valverde rechaza al Valencia y Braulio ya tiene tres nuevos candidatos

El nuevo director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, continúa buscando nuevo inquilino para el banquillo ché después de la destitución de Carlos Corberán a causa de los malos resultados cosechados en las cinco primeras jornadas de LaLiga, en las que el conjunto valencianista solo ha sido capaz de sumar un punto.

El Valencia decidió prescindir este fin de semana de los servicios de Corbéran después de caer el viernes ante el Sevilla 1-0. El presidente del club Kiat Lim, con el equipo colista, tomó la decisión de destituirle y, al mismo tiempo, cesó a Ron Gourlay como CEO.

Tras esta noticia, el periodista deportivo de la cadena Cope Hugo Ballester desveló en 'Tiempo de Juego' los primeros movimientos que Braulio después de asumir la dirección deportiva. "Ernesto Valverde es el candidato número 1 para el banquillo valencianista. No es una negociación sencilla, lleva varios días en conversaciones y hay que poner en negro sobre blanco todas las condiciones y ver si finalmente el 'Txingurri' se anima a tomar de nuevo las riendas", advirtió el mismo Ballester.

Y hoy el mismo medio de comunicación informaba de que Valverde ha dicho que 'no' al Valencia y prefiere seguir sin entrenar por el momento. Ahora, Braulio sigue buscando al nuevo técnico valencianista y suenan, informa Cope, nombres como Javier Aguirre, José Luis Mendilibar o Jagoba Arrasate, aunque podría haber algún nombre tapado entre los candidatos.

Lo que parece prácticamente seguro es que Óscar Sánchez, entrenador del filial que se ha puesto al mando del primer equipo tras la destitución de Corberán, se sentará en el banquillo ché este martes contra el Deportivo Alavés y el próximo domingo contra la Real Sociedad.