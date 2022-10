Valverde se deshace en elogios hacia Williams y De Marcos

Ambos jugadores están siendo tiulares indiscutibles Mientras "De Marcos aporta tranquilidad", Williams "genera mucho"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha reivindicado este viernes, en vísperas de la visita de este sábado al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, las figuras de Iñaki Williams y Oscar de Marcos, dos de sus jugadores de mayor confianza y ambos titulares indiscutibles en lo que va de temporada.

El mayor de los Williams es, aun ocupando la posición de delantero, la zona del campo en la que más cambios realiza Valverde con el partido empezado, el cuarto jugador con más minutos en la plantilla. Son casi los mismos (559) que ha jugado Berenguer (571) y se mantiene solo por detrás también del arquero Unai Simón y el mencionado De Marcos, quienes han disputado todos los minutos en lo que va de temporada (630).

El punta, además, es uno de los máximos goleadores del equipo, con 3 tantos anotados, empatado con su hermano Nico, Berenguer y Sancet.

"Iñaki es muy importante para nosotros tenga más eficacia o tenga menos eficacia porque no es solo que él pueda marcar sino todo lo genera alrededor. Los contrarios le temen y está bien que lo hagan", expresó el "Txingurri" sobre el nuevo internacional con Ghana.

Y añadió: "A Iñaki los aficionados del Athletic, los que le ven asiduamente, siempre le piden mucha más efectividad. Pero al que hay que preguntarle por la importancia de Iñaki es al entrenador del equipo contrario, porque yo he entrenado a equipos que han jugado contra Iñaki Williams. Y te dirán 'por favor que no juegue'. Pero no solo porque pueda marcar goles sino por todo lo que genera".

En cuanto a De Marcos, mencionó que, como "juega todos los minutos", obviamente le está "valorando bien". "Es un jugador que nos aporta mucha tranquilidad en el juego. Habiendo sido en su carrera un jugador de desmarque, de ruptura y de mucho esfuerzo físico, ahora está mucho más calmado", relató, además de remarcar lo bien que se entiende con Nico Williams por el carril derecho.

"No solo es las veces que va al ataque, si no porque cuando se mete dentro nos hace jugar. Al tener a Nico por esa zona, en lo de mantenerse uno más abierto y otro más cerrado, se entienden bien. Tiene veteranía y se encuentra bien físicamente. Por eso está jugando", aclaró sobre el lateral.