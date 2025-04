El Real Valladolid, camino de hacer historia

El Real Valladolid no levanta cabeza. El cuadro blanquivioleta encadena derrota tras derrota y no es capaz de arrojar ni un pequeño rayo de luz en una temporada para olvidar. No batirán el récord negativo de puntos que pertenece al Real Sporting, pero sí podrían protagonizar la peor vuelta de la historia de LaLiga.

La entidad presidida por Ronaldo Nazário vive envuelta en un caos continuo y con casi total seguridad descenderá a Segunda División. La última polémica la protagonizaron dos de sus futbolistas. Latasa y Luis Pérez se enzarzaron en el banquillo en medio del partido ante el Getafe y el defensor llegó a propinarle un puñetazo en el brazo al delantero, en una de las imágenes más bochornosas de la Liga. El club se vio obligado a emitir un comunicado y ambos jugadores pidieron disculpas en un texto conjunto.

La directiva del Real Valladolid no se queda atrás en este capítulo de calamidades. Incorporaciones de bajo o nulo rendimiento, fichajes inesperados como la llegada en marzo de Henrique Silva, operaciones desastrosas como la salida de Juma Bah, tweets apoyando a su presidente con la afición en contra... Incluso el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente, aficionado blanquivioleta, atizó a Ronaldo en redes sociales: "De buena se ha librado la Federación Brasileña de Fútbol".

La afición, cansada

Los hinchas pucelanos han dicho basta. Los aficionados, cansados de aguantar el 'bienquedismo' con Ronaldo y la pésima actitud del equipo sobre el césped, dejaron el José Zorrilla prácticamente vacío en los minutos finales del 0-4 ante el Getafe. Y no es para menos, pues el Real Valladolid va camino de completar la peor vuelta de la historia de LaLiga desde que la victoria vale tres puntos.

El cuadro blanquivioleta solo ha logrado sumar un punto desde la jornada 19. Fue ante la UD Las Palmas el pasado 28 de febrero (1-1). En lo que llevamos de segunda vuelta, el equipo de Ronaldo ha cosechado un empate y diez derrotas. Por delante, restan ocho jornadas en las que deberá sumar al menos dos puntos más para no convertirse en uno de los peores equipos de la historia de LaLiga.

El Córdoba tiene el récord

El récord de menor puntuación en una sola vuelta de la Liga lo posee en estos momentos el Córdoba. En su última participación en Primera (2014/2015), el conjunto andaluz terminó la Liga como colista con 20 puntos. Después de sumar 18 en la primera parte de la temporada, el Córdoba tan solo cosechó dos puntos en la segunda vuelta. Empató contra el Villarreal (0-0) y ante el Deportivo (1-1).

En segunda posición aparece el Sporting de Gijón de la temporada 97/98, en este caso en la primera vuelta de la competición liguera. Los asturianos tan solo sumaron tres puntos en los primeros 19 partidos, con tres empates (Real Valladolid, Espanyol y Salamanca) y 16 derrotas. Fue tan malo su arranque de temporada que acabó convirtiéndose, al final del campeonato, en el peor colista de la historia de LaLiga. Con tres entrenadores en el banquillo (Maceda, Novoa y Redondo), el Sporting solo sumó 13 puntos en 38 jornadas, tras ganar dos partidos y empatar cuatro en la segunda vuelta.

El Top-3 de este ranking de dudoso honor lo cierra el Almería 23/24. El conjunto indálico tan solo sumó cinco puntos (cinco empates ante Cádiz, Valencia, Granada, Betis y Mallorca) en la primera vuelta de la pasada temporada. De hecho, su primera victoria no llegó hasta la jornada 30 y el equipo, como no podía ser de otra manera, acabó descendiendo a Segunda.

El Top-12 de peores equipos

A Córdoba, Sporting y Almería les siguen el Elche, el Racing y el Málaga. Hace dos temporadas, el Elche logró 6 puntos en la primera vuelta, mientras que los cántabros sumaron 7 puntos en la segunda vuelta de la temporada 11-12, mismos que el Málaga en la segunda vuelta de la campaña 05/06.

Para cerrar el Top-12, encontramos al Albacete 04/05, Murcia 07/08 y Eibar 14/15 (todos con 8 puntos en la segunda vuelta) y el Levante 07/08, Xerez 09/10 y Levante 21/22 (todos con 8 puntos en la primera vuelta).

El defensa del Real Valladolid, Javi Sánchez lamenta el cuarto tanto del Athletic Club durante un partido de LaLiga / EFE

El Real Valladolid, con 1 punto en once jornadas de la segunda vuelta, lo tiene complicado para no estar entre los doce peores equipos de la historia en ese aspecto, pues a los blanquivioletas les quedan ocho encuentros por disputar con un duro calendario por delante. Deben visitar a Atlético de Madrid, Real Betis, Mallorca y Leganés y recibirán en casa a Osasuna, Barcelona, Girona y Alavés.