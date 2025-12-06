Valencia - Sevilla: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Valencia y Sevilla se enfrentan este domingo 7 de diciembre en Mestalla en el partido de la Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Valencia - Sevilla y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Carlos Corberán llegará a la disputa luego de haber empatado con el Rayo Vallecano (1-1), derrotado al Levante (1-0), empatado con el Betis (1-1) y perdido contra el Real Madrid (4-0), por lo que se ubica en el decimoquinto lugar de la tabla con 14 puntos y -9 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Matías Almeyda registraron una derrota frente al Betis (2-0), una derrota frente al Espanyol (2-0), una victoria contra el Osasuna (1-0) y una derrota frente al Atlético de Madrid (3-0), de manera que están en el puesto número 13 con 16 puntos y -4 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL VALENCIA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Valencia y Sevilla, correspondiente a la Jornada 15 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 7 de diciembre a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VALENCIA - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Valencia y Sevilla se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

