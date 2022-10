El Valencia pone a prueba al Elche de Almirón

El conjunto che cuenta sus partidos en casa por victorias Almirón redebuta en el banquillo ilicitano con la baja sensible de Lucas Boyé

El Valencia y el Elche se miden este sábado en Mestalla en un duelo autonómico al que llegan en situaciones opuestas, ya que los locales lo afrontan con la confianza de haber ganado por fin fuera de casa y con el objetivo de asentarse en posiciones europeas, y el equipo ilicitano lo hace inmerso en una crisis de la que quiere salir con el regreso a su banquillo del técnico argentino Jorge Almirón.

El triunfo del pasado viernes en El Sadar, que rompió con seis meses del Valencia sin triunfos a domicilio llena de moral al conjunto de Gattuso que en su estadio solo sabe ganar. El buen partido que hizo el equipo en Pamplona hace prever que no habrá demasiados cambios en el once. El único obligado es el de Diakhaby, sancionado, y todo apunta a que Gabriel Paulista ocupará su lugar en el centro de la zaga. Justin Kluivert ocupará la banda izquierda y todo apunta a que Samuel Lino seguirá en la derecha, con Edinson Cavani en la punta de ataque, pese a no haber mercado aún.

El Elche, por su parte, afronta la visita a Mestalla en una situación crítica en la clasificación, ya que solo ha sumado dos puntos de los 24 en juego, pero con la esperanza de que la llegada de Almirón suponga un punto de inflexión en la trayectoria del equipo. Almirón no podrá contar en Mestalla con Lucas Boyé, sancionado tras su expulsión ante el Mallorca, ni con Fidel Chaves, lesionado.

Alineaciones probables

Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista, Cömert, Gayà; Guillamón, Almeida, Moriba; Lino, Cavani, Kluivert.

Elche: Edgar Badía; Palacios, Gonzalo Verdú, Bigas, Clerc; Josan, Gumbau, Mascarell, Milla; Collado, Ponce.

Árbitro: Pulido Santana (Canarias)

Estadio: Mestalla.

Hora: 16.15H.