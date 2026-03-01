Valencia - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Valencia y Osasuna se enfrentan hoy domingo 1 de marzo en Mestalla en el partido de la Jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Valencia - Osasuna y dónde ver el partido en España.

En este sentido, luego de la felicidad de imponerse en el derbi de Valencia hace un par de semanas, los murciélagos volvieron a la realidad de su temporada al perder frente al Villarreal, siendo esta su derrota número 11 de la campaña y la tercera en sus últimas cuatro citas por parte de LaLiga.

Carlos Corberán, director técnico del equipo ché, no se esconde ante el incumplimiento de las expectativas para un club tan histórico como el que comanda. "Somos muy conscientes de cuál es nuestra posición, hemos de ganar partidos, somos conscientes de la lucha en la que estamos inmersos. Tenemos muchas ganas de dar una alegría a nuestros aficionados", comentó en la previa contra los groguets, aunque la fortuna no los acompañó en el resultado final.

Por el contrario, los dirigidos por Alessio Lisci arribarán a la disputa con el empujón anímico de derrotar al Real Madrid, alargando su positiva racha de seis partidos consecutivos sumando puntos (cuatro victorias y dos empates). Los rojillos no pierden en el torneo local desde su caída contra el Girona a principios de año, por lo que aspiran a mantener el buen ritmo.

Actualmente, están ubicados en el noveno lugar de la tabla, a tan solo cuatro puntos del puesto de Conference League que defiende el Celta de Vigo. Si a esto sumamos que el Osasuna aúna dos empates y una victoria contra el Valencia en sus últimos partidos, su mejor racha del enfrentamiento desde 2012, da como resultado un panorama bastante prometedor para los de Pamplona.

HORARIO DEL VALENCIA - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Valencia y Osasuna, correspondiente a la Jornada 26 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 1 de marzo a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL VALENCIA - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Valencia y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.